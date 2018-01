Powstanie muzeum Lecha Wałęsy w domu parafialnym?

Muzeum poświęcone Lechowi Wałęsie powstanie w Domu Parafialnym w Sobowie niedaleko Płocka na Mazowszu. Utworzenie placówki to część większego projektu, obejmującego także renowację tamtejszego XIX-wiecznego kościoła Bożego Ciała. Realizacja projektu jest możliwa dzięki środkom unijnym.

Zdjęcie Lech Wałęsa /YOMIURI SHIMBUN /East News

Sobowo to niewielka miejscowość w gminie Brudzeń Duży, rodzinna parafia Lecha Wałęsy - na tamtejszym cmentarzu pochowani są rodzice byłego prezydenta RP: Bolesław i Feliksa oraz ojczym Stanisław.

Umowę na dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego kościoła Bożego Ciała i adaptację Domu Parafialnego "Katolik" na potrzeby kulturalno-edukacyjne podpisali w piątek w Płocku marszałek Mazowsza Adam Struzik i proboszcz parafii św. Hieronima w Sobowie ks. Piotr Ruszczyński.

Wartość całego projektu to ponad 1 mln zł, przy czym unijne wsparcie, pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20, wyniesie ponad 824 tys. zł. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

Sobowo macierzystą parafią byłego prezydenta

"Kościół ma około 180 lat i jest obiektem zabytkowym, wiec trzeba było podjąć się różnych prac, które pomogą utrzymać ten zabytek w dobrej formie" - powiedział podczas konferencji prasowej proboszcz parafii w Sobowie. Jak zaznaczył, rewitalizacja obejmie m.in. konserwację znajdującej się we wnętrzu świątyni polichromii pochodzącej z 1938 r., autorstwa Władysława Drapiewskiego (1876-1961), a także odwodnienie całej budowli, wymianę jej tynków zewnętrznych oraz remont drewnianej dzwonnicy.

"Jest też Dom Parafialny, gdzie odbywają się różnego rodzaju spotkania dla dzieci i młodzieży oraz próby parafialnej orkiestry. Jest tam wydzielona sala, gdzie, mam nadzieję, doprowadzimy do tego, że zostanie otwarte muzeum pamięci pana prezydenta Lecha Wałęsy, który pochodzi z parafii Sobowo" - dodał ks. Ruszczyński. Przy tworzeniu placówki planowany jest współudział Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy.

Proboszcz podkreślił, że część prac remontowych w kościele w Sobowie, nowy sufit i ocieplenie budynku, wykonano już w zeszłym roku, dzięki zaangażowaniu i ofiarności parafian, jako wkład własny do zaplanowanej rewitalizacji.

Ks. Ruszczyński powiedział PAP, że realizacja całego projektu, rewitalizacji zabytkowego kościoła Bożego Ciała oraz adaptacji Domu Parafialnego na cele kulturalno-oświatowe, wedle planów zakończy się jeszcze w tym roku. Przyznał, że w tym terminie powinno zostać też otwarte muzeum Lecha Wałęsy. "Zaczęliśmy tam już przygotowania. To nie będzie duże muzeum - jedna sala, którą wypełnią pamiątki. Ekspozycja zostanie przygotowane we współpracy z Fundacją Instytutu Lecha Wałęsy" - wyjaśnił proboszcz parafii w Sobowie.

Wałęsa regularnym gościem na parafii

Ks. Ruszczyński dodał, że na temat utworzenia muzeum rozmawiał już z Lechem Wałęsą, który - jak podkreślił proboszcz - co roku odwiedza rodzinną parafię i groby swych rodziców na tamtejszym cmentarzu.

Do parafii w Sobowie, położonej na granicy woj. mazowieckiego, należy oddalone o ok. 7 km Popowo w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie w 1943 r. urodził się Lech Wałęsa. W 2013 r. odebrał on tytuł honorowego obywatela gminy Brudzeń Duży nadany przez tamtejszy samorząd "za wyjątkowy wkład w rozwój demokracji w Polsce, w Europie i na świecie".

Wałęsa otrzymał wówczas w prezencie od radnych gminy z rodzinnych stron, wcześniej nieudostępniane i sporządzone po raz pierwszy fotokopie aktu swego chrztu i aktu małżeństwa rodziców. "Tu się urodziłem, tu pierwsza miłość, tu pierwsza komunia i w związku z tym jestem tak związany z tą ziemią, że to jest moja ziemia" - mówił wtedy b. prezydent. Wałęsa spotkał się wówczas z mieszkańcami gminy Brudzeń Duży, wśród których byli m.in. jego krewni.