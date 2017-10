Radom: Przedłużono śledztwo ws. zabójstwa 30-letniej kobiety i dziecka

- Do 12 listopada prokuratura przedłużyła śledztwo ws. zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 30-letniej radomianki i jej 14-miesięcznego dziecka przez byłego partnera kobiety - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Małgorzata Chrabąszcz.

Rzeczniczka wyjaśniła, że podejrzany ma trafić na obserwację psychiatryczną. Trwa ona zwykle około 6 tygodni. Na tej podstawie biegli wypowiedzą się, czy mężczyzna w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny.



W maju, w jednym z mieszkań na osiedlu Gołębiów w Radomiu, znaleziono ciała kobiety i jej dziecka. Przeprowadzona sekcja zwłok kobiety wykazała na jej ciele łącznie 30 ran kłutych, w tym sześć na szyi, 20 w okolicach klatki piersiowej i cztery na plecach. U dziecka ujawniono dwie rany kłute szyi. Obrażenia te spowodowały u obydwu ofiar masywny krwotok i w konsekwencji zgon.



34-letniemu Maciejowi S. postawiono dwa zarzuty dotyczące zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem kobiety i dziecka. Mężczyzna przyznał się do popełnionych czynów. Jak wynikało z jego wyjaśnień, pomiędzy nim a byłą partnerką doszło do sprzeczki dotyczącej ojcostwa dziecka. Podejrzany trafił do aresztu.