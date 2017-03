RMF FM: Uchwała ws. referendum w stolicy unieważniona

Wojewoda mazowiecki unieważni uchwałę w sprawie warszawskiego referendum dotyczącego poszerzenia granic stolicy - ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Zbigniew Sipiera do dzisiaj miał czas na decyzję w tej sprawie. Referendum miało się odbyć 26 marca.

Zdjęcie Referendum miało się odbyć 26 marca /Mariusz Grzelak /East News

Wojewoda unieważni uchwałę w sprawie warszawskiego referendum, bo po pierwsze pytanie referendalne - jego zdaniem - jest zbyt ogólne i nieprecyzyjne. Mowa w nim o zmianie granic Warszawy przez przyłączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Nie wiadomo, ilu i których. A według Zbigniewa Sipiery projekt metropolitarny PiS-u to nie zmiana granic, tylko utworzenie nowej jednostki samorządu.



Po drugie, wojewoda uzna, że błędna była procedura podejmowania uchwały referendalnej. Jego zdaniem, takie referendum powinno się odbyć na wniosek mieszkańców, a nie radnych.



Decyzja wojewody to właściwie tylko "kropka nad i" w sprawie referendum, bo wcześniej Zbigniew Sipiera wstrzymał decyzję Rady Warszawy, co i tak uniemożliwiało przygotowanie referendum na czas.

Mariusz Piekarski