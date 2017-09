RMF FM: Zastraszył maszynistę i uprowadził lokomotywę

35-latek w Legionowie na Mazowszu o godzinie 4.20 wszedł do lokomotywy stojącej na stacji kolejowej. Mężczyzna zastraszył maszynistę i kazał mu ruszyć.

Porywacz zauważył samotną lokomotywę, jadącą powoli w stronę Warszawy, na stacji Legionowo-Przystanek. Wdarł się do środka i zastraszył maszynistę niebezpiecznym przedmiotem.

Nieco ponad kilometr dalej, już w centrum Legionowa, 35-latek wybijając szybę wybiegł z lokomotywy i zaczął uciekać - w międzyczasie maszyniście udało się zawiadomić policję, która czekała w tym miejscu.

Porywacz przebiegał tuż przed jadącymi po innych torach pociągami, ale udało się go ostatecznie zatrzymać.

Według policji, był bardzo agresywny. Odwieziono go do szpitala i pobrano krew do badań. Prawdopodobnie będzie czeka go odpowiedzialność karna.

