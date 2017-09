RMF: Niewybuch na Mazowszu. Wstrzymano ruch pociągów

​Nie kursują pociągi z Warszawy do Trójmiasta. W pobliżu torów w miejscowości Brody Warszawskie znaleziono niewybuch. Z tego powodu wstrzymano ruch na odcinku z Legionowa do Nasielska.

Podczas prac naprawczych na stacji w Brodach tuż przy torach robotnicy znaleźli niewybuch. To prawdopodobnie mina przeciwczołgowa. Natychmiast wstrzymano ruch.

Na miejsce jadą saperzy. Od nich zależy, jak długo będą zablokowane tory. Akcja może potrwać nawet kilka godzin.

W tym momencie pociągi jadące do Trójmiasta wstrzymywane są na dworcu Warszawa Wschodnia. Skład z Gliwic do Gdyni ma półtorej godziny opóźnienia, podobnie skład z Olsztyna do Bielska-Białej, który zatrzymał się w Nasielsku.

