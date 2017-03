Sprawca makabrycznego zabójstwa we wsi Model leczył się psychiatrycznie

50-letni Ireneusz S., którego zatrzymano w sprawie wczorajszego brutalnego zabójstwa we wsi Model na Mazowszu, był leczony psychiatrycznie - ustalił reporter RMF FM. Mężczyzna zabił swoich rodziców siekierą.

Poza Ireneuszem S. w sprawie zatrzymano też jego partnerkę. Mężczyzna zostanie przesłuchany być może jeszcze dzisiaj. Decyzję podejmą śledczy z prokuratury w Gostyninie.

Do tej pory przesłuchano przede wszystkim sąsiadów zamordowanych. Policjanci cały czas szukają osób, które wiedzą, co działo się w domu, w którym doszło do tragedii.

- Jeżeli jakakolwiek osoba posiada informacje, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia zdarzenia, powinna zgłosić się do policjantów pracujących na miejscu zdarzenia lub do jakiejkolwiek jednostki policji - powiedziała Dorota Słomkowska z policji w Gostyninie.

Funkcjonariusza dodaje, że nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań w sprawie. W najbliższych dniach odbędzie się sekcja zwłok ofiar.