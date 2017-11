Jedna osoba nie żyje, dwie trafiły do szpitala - to tragiczny finał samochodowej ucieczki przed policyjnym pościgiem w Ostrołęce. Policja wyjaśnia, kto prowadził auto, które nie zatrzymało się do kontroli.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Jak informuje RMF, uciekający przed radiowozem kierowca staranował samochodem ogrodzenia kilku posesji, później uderzył w dom jednorodzinny, na koniec zaś auto dachowało.

Reklama

Jedna z osób jadących tym samochodem zmarła, dwie są w szpitalu.

Najprawdopodobniej wszyscy byli pijani.

Krzysztof Zasada