Warszawa: Handel podróbkami. Zatrzymano 12 osób

Ponad 54 tys. podrobionych artykułów zabezpieczyli w Wólce Kosowskiej stołeczni policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej - dowiedziała się PAP. Zatrzymano 12 osób.

Zdjęcie Stołeczni policjanci zatrzymali 12 osób podejrzanych o handel podróbkami /123RF/PICSEL

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Może za to grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

W akcji zatrzymania i zabezpieczenia podrobionych produktów wzięło udział niemal 200 funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji i Krajowej Administracji Skarbowej.

"Na ponad 60 stoiskach prowizorycznego targowiska usytuowanego na jednej z ulicy w Wólce Kosowskiej funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 54 tys. sztuk odzieży, obuwia, galanterii, kosmetyków i biżuterii, opatrzonych logiem markowych firm" - poinformował PAP rzecznik komendanta stołecznego policji kom. Sylwester Marczak.

Według funkcjonariuszy szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru to 10 mln zł.

Służby podkreślają, że podrobione produkty mogą być czasami szkodliwe dla zdrowia. "Badania laboratoriów celno-skarbowych wykazują, że do produkcji takich artykułów wykorzystywane są często niebezpieczne materiały i substancje" - powiedziała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Anna Szczepańska.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy.