Warszawa: Prace nad nowym odcinkiem metra potrwają do 2019 roku

"Na warszawskim Targówku rozpoczęło się wiercenie tuneli nowego odcinka drugiej linii metra. Budowa odcinka będzie zakończona w 2019 roku" - zapowiedziała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która odwiedziła w sobotę budowę stacji Trocka.

Zdjęcie Hanna Gronkiewicz-Waltz przy rozpoczęciu budowy nowego odcinka metra /Marcin Obara /PAP

Na razie druga linia warszawskiego metra ma siedem stacji. W maju rozpoczęło się wiercenie tunelu odcinka wschodnio-północnego, który połączy stację Dworzec Wileński z dzielnicą Targówek. Na odcinku tym powstać mają trzy stacje: Szwedzka, Targówek i Trocka.

Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiąc o ostatniej i największej w tym etapie budowy metra stacji Trocka powiedziała, że budowa tej stacji będzie zakończona w 2019 roku.. W sobotę prezydent podpisała element tunelu - tubing - który zakopany będzie pod ziemią. Swoje podpisy mogli też złożyć tam zwiedzający budowę stacji warszawiacy.

Prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk powiedział, że maszyna Maria, która pracuje w tunelu, drążyła też odcinek centralny drugiej linii metra. Za kilka tygodni pracę przy drążeniu tunelu rozpocząć ma też maszyna Anna.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska powiedziała PAP: "Liczymy na to, że średnio będziemy drążyli ok. 10 metrów bieżących, co przekłada się na około 10 miesięcy (pracy)". Dodała, że tarcza Maria wprawdzie działa od kilku dni i wydrążyła już 9 próbnych metrów, "ale od dzisiaj realizujemy prace konsekwentnie, całą dobę - z drobnymi przerwami technologicznymi na serwis".

"Ten odcinek, na którym jesteśmy, chcemy skończyć po 38 miesiącach, a więc mniej więcej w marcu-kwietniu 2019 roku" - dodała.

Stacja Trocka będzie miała część pasażerską i technologiczną. "Łączna kubatura pod ziemią, to ok. 230 tys. metrów sześciennych" - poinformował Lejk. Porównał, że np. Błękitny Wieżowiec w Warszawie liczy 150 tys. m sześciennych. "Przedsięwzięcie jest ogromne" - zauważył wiceprezydent.

Jak zapowiedział, postęp w wierceniu tunelu będzie można śledzić na stronie internetowej metra. "Przewidujemy, że raz w tygodniu będziemy pokazywali postęp, jaki został dokonany od startu" - zapowiedział. Wyjaśnił, że w każdy piątek pojawiać się tam będą informacje, gdzie znajduje się tarcza wiercąca tunel.

Zdaniem prezesa Metra Warszawskiego, działająca już część drugiej linii metra cieszy się już sporą popularnością. "W dzień powszedni ponad 140 tys. warszawiaków korzysta z odcinka centralnego drugiej linii metra" - powiedział. W soboty i niedziele to z kolei po 100 tys. osób - dodał.

Prezydent Warszawy zwróciła uwagę, że oprócz dwóch linii metra są jeszcze w stolicy cztery linie naziemne - SKM, które również nie stoją w korkach. "Szybkich linii - i pod powierzchnią, na powierzchni - jest więc sześć" - zaznaczyła.

Druga linia metra ma mieć 23 km długości i 21 stacji. Plany m.st. Warszawy zakładają dokończenie budowy całej II linii do 2023 r.