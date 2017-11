Warszawa: Ratusz zdradza plany obchodów odzyskania niepodległości w stolicy

Koncerty, podwórkowe warsztaty, zajęcia w szkołach czy aplikacje na urządzenia mobilne - to atrakcje, które stołeczny ratusz i warszawski Dom Spotkań z Historią przygotowali na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczegóły urzędnicy zdradzili w środę na konferencji prasowej.

Zdjęcie Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz jej zastępca Renata Kaznowska podczas konferencji prasowej /Tomasz Gzell /PAP

Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała na konferencji, że ratusz chciał tak zorganizować obchody, aby "każdy warszawiak i każdy turysta poczuł, że jest to wyjątkowy czas". "My historii na nowo nie utworzymy, ale będziemy ją przypominać taką jaką ona naprawdę była" - powiedziała.



Reklama

Prezydent podkreśliła, że Warszawa już rozpoczęła przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. 22 września Orkiestra Sinfonia Varsovia ogłosiła konkurs na skomponowanie "Warszawskiego poloneza dla Niepodległej", którego będą tańczyć w ramach obchodów warszawiacy i turyści, a 18 października otwarta została na skwerze Hoovera plenerowa wystawa "From Poland With Love 1915-1926", która opowiada o wdzięczności Polaków za pomoc Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.



Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, która przewodniczy miejskiemu zespołowi roboczemu ds. obchodów 100-lecia Niepodległości w Warszawie zapowiedziała, że przyszłoroczne wydarzenia będą się odbywały od końca września aż do końca listopada.



Władze chcą zaangażowania mieszkańców

Jak zaznaczyła miasto chce zaangażować jak najwięcej mieszkańców do wspólnych wydarzeń. "Tak aby wolność naszego kraju dotarła do każdego. Żebyśmy każdego poprzez różne formy aktywności zachęcili do wspólnego spędzania czasu przy wielu realizowanych przez nas projektach" - powiedziała.



W ramach przyszłorocznych obchodów ratusz zaprosi warszawskich uczniów i nauczycieli do zajęć w ramach "Szkoły niepodległej". Wśród wydarzeń, które uświetnią 100-lecie znajdą się m.in.: 30. Bieg Niepodległości, koncert "Niepodległa łączy pokolenia" z udziałem kapel podwórkowych, orkiestr wojskowych i dętych; głównym wykonawcą będzie Warszawskie Combo Taneczne Jana Młynarskiego. Wydana zostanie też interaktywna mapa "Warszawa niepodległa" w formie aplikacji na urządzenia mobilne, czy wystawa plenerowa "Odzyskiwanie niepodległości" opowiadająca o polskiej drodze do niepodległości.



Podczas warszawskich obchodów odbędzie się również cykl "100 działań na 100-lecie", w ramach którego odbędą się podwórkowe warsztaty robienia flag, banerów, plakatów i kotylionów, które później przyozdobią podwórka i szkoły. Jak zaznaczyła Hanna Gronkiewicz-Waltz, "mam nadzieję, że na tych podwórkach będą się gromadzić ludzie, bo to ludzie mają obchodzić (100-lecie Niepodległości), a nie flagi".



Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska zaprezentowała na konferencji logo obchodów, które przedstawia biało-czerwony napis "Warszawa" ułożony w kształt stolicy, a białe litery układają się w napis "Wasza". Obok logo znajduje się również napis "Stolica wolności 1918-2018".



Dyrektor Domu Spotkań z Historią Piotr Jakubowski zapowiedział, że centrum informacyjne obchodów będzie się znajdowało w siedzibie DSH, która mieści się przy ulicy Karowej 20.



Szczegóły dotyczące wydarzeń można będzie śledzić na stronie internetowej.