Warszawa: Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny

Stołeczni policjanci nadal szukają mężczyzny, który wczoraj wieczorem na warszawskim Żoliborzu strzelał do funkcjonariuszy. Powiedział o tym Informacyjnej Agencji Radiowej aspirant Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Michał Dukaczewski /RMF FM

Szczegółów dotyczących prowadzonych działań - ze względu na dobro postępowania - policja na razie nie podaje.



Wczoraj wieczorem funkcjonariusze weszli do jednego z bloków na warszawskim Żoliborzu, aby wykonać czynności służbowe w jednym z mieszkań. Na klatce schodowej spotkali mężczyznę i chcieli go wylegitymować, gdy nagle zaczął uciekać. Opuszczając budynek, wyciągnął broń, odwrócił się w stronę policjantów i oddał kilka strzałów, na co oni odpowiedzieli ogniem. Mężczyzna potem oddalił się w nieznanym kierunku.