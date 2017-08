Zaginęła 77-letnia kobieta z Legionowa. Policja prosi o pomoc

Policja z Legionowa pod Warszawą poszukuje 77-letniej Teresy Wojkowskiej. Kobieta wyszła z domu przed weekendem i nie wróciła do tej pory. Policjanci proszą o kontakt osoby, które mogą coś wiedzieć na temat zaginięcia kobiety.

Zdjęcie Zaginęła Teresa Wojkowska /Policja

Teresa Wojkowska ostatni raz widziana była w piątek, 25 sierpnia. Śledczy ustalili, że wyszła z domu pomiędzy 7.30 a 10.40.

Rodzina zwróciła się do policji o pomoc w poszukiwaniach kobiety.



Teresa Wojkowska ma ok. 155 cm wzrostu, krótkie i kręcone włosy oraz piwne oczy.



W dniu zaginięcia ubrana była w ciemną spódnicę do kolan i szary sweter.



Osoby, które mają informacje na temat zaginionej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Legionowie:



telefon: 0-22 774-27-770-22 774-21-83



e-mail: kpplegionowo@policja.waw.pl