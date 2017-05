Zakończyło się głosowanie w referendum w Nieporęcie

W niedzielę, o godz. 21 w Nieporęcie zakończyło się głosowanie w referendum, w którym mieszkańcy mieli się wypowiedzieć, czy są za tym, by Warszawa jako samorządowa jednostka metropolitalna objęła ich gminę. By referendum było ważne, potrzebna jest przynajmniej 30-proc. frekwencja.

Zdjęcie Urna wyborcza (zdjęcie ilustracyjne) /Daniel Dmitriew /Agencja FORUM

Mieszkańcy w referendum odpowiadali na pytanie: "Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Nieporęt?".

Wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur powiedział PAP, że o godz. 21 wszystkie lokale do głosowania zostały zamknięte. Dodał, że głosowanie przebiegło bez zakłóceń.

Wyjaśnił, że na podstawie protokołów z poszczególnych komisji obwodowych będzie stworzony zbiorczy protokół.

Dodał, że obecnie liczone są głosy, wyniki referendum - jak powiedział - mogą być znane już ok. godz. 22.30.

By referendum było ważne, potrzebna jest przynajmniej 30-procentowa frekwencja, co oznacza, że musi wziąć w nim udział ok. 3,4 tys. upoważnionych mieszkańców.