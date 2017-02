Baszar el-Asad wygrywa, ale Syria już praktycznie nie istnieje

The New York Times

Prezydent w Damaszku przygotowuje się do ogłoszenia zwycięstwa nad zdziesiątkowaną gospodarką, podzielonym, zdewastowanym państwem i zdruzgotaną ludnością - piszą na łamach "The New York Times" eksperci ds. Bliskiego Wschodu David W. Lesch i James Gelvin.

Aleppo w Syrii

Teraz, kiedy siły wspierające syryjski rząd przejęły pełną kontrolę nad Aleppo, a Rosja, Turcja i Iran wynegocjowały wątpliwe zawieszenie broni, jest bardziej niż prawdopodobne, że reżim prezydenta Baszara el-Asada będzie nadal rządził w Syrii, w takiej czy innej formie. W wywiadzie dla francuskich mediów opublikowanym w ostatnim czasie Asad stwierdził, że Aleppo symbolizuje "punkt zwrotny w przebiegu wojny", a rząd jest "na drodze do zwycięstwa".

Jeżeli w rzeczywistości tak jest, to co właściwie wygra Baszar el-Asad?

Dramat wojny

Spójrzmy na liczby. (Choć poniższe statystyki to jedynie szacunkowe obliczenia, będą pogarszać się w miarę postępującej syryjskiej wojny). Ponad 80 procent Syryjczyków żyje poniżej granicy ubóstwa, a prawie 70 procent z nich znajduje się w sytuacji skrajnej, co oznacza, że nie mają środków, by zaspokoić podstawowe życiowe potrzeby - wynika z raportu podsumowującego 2016 rok. Liczba ta prawdopodobnie wzrosła od tamtego czasu. Stopa bezrobocia wynosi blisko 58 procent, przy znacznej liczbie osób zatrudnionych jako przemytnicy, bojownicy lub będący w inny sposób związani z gospodarką wojenną. Średnia długość życia od początku powstania w 2011 roku spadła w Syrii o 20 lat. Prawie połowa dzieci nie chodzi do szkoły - to jak stracone pokolenie. Kraj stał się katastrofą zdrowia publicznego. Choroby, które dawniej były pod kontrolą, jak tyfus, gruźlica, zapalenie wątroby typu A i cholera, znów występują. Do tego polio (choroba Heinego-Medina - przyp. red. Interia) - wcześniej wyeliminowane - ponownie wróciło do Syrii, prawdopodobnie przez bojowników z Afganistanu i Pakistanu.

W wyniku wojny w Syrii zginęło ponad 500 tys. osób, a niezliczona liczba Syryjczyków zmarła z powodu braku dostępu do szpitali, ograniczonej pomocy służb medycznych i głodu, który był wykorzystywany jako broń. Ponad dwa miliony osób zostało rannych, a około 11,5 procent przedwojennej populacji stało się ofiarami konfliktu. Blisko połowa ludności Syrii jest wewnętrznie lub zewnętrznie przemieszczona. Badanie przeprowadzone przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców wśród migrantów w Grecji w 2015 roku wykazało, że duża liczba osób dorosłych - 86 procent - ma wykształcenie średnie lub wyższe. Większość z nich była poniżej 35. roku życia. Jeśli to prawda, oznacza to, że Syria straciła ludzi, którzy będą jej najbardziej potrzebni w odbudowie kraju w przyszłości.



Plakaty z wizerunkiem Baszara el-Asada na ulicach Syrii

Astronomiczne koszty odbudowy państwa

Koszty odbudowy państwa będą astronomiczne. W badaniu z marca 2016 roku oszacowano, że całkowite straty gospodarcze w wyniku konfliktu wyniosły 275 miliardów dolarów. Przemysł jest w całym kraju zdziesiątkowany. Dochodzą do tego koszty niezbędnych napraw infrastruktury, które Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje na wartość od 180 do 200 miliardów dolarów. Płatności za odbudowę państwa będą wymagać niespotykanej hojności ze strony międzynarodowej społeczności. Nie ma jednak powodu, by sądzić, że inne kraje zechcą nagradzać Asada za jego brutalność. Z kolei jego sojusznicy - Rosja i Iran - mają własne problemy gospodarcze i jest mało prawdopodobne, aby znacznie pomogły w odbudowie Syrii.

Aby przetrwać, reżim syryjski musi w nadzwyczajnym stopniu polegać na rosyjskich i irańskich siłach zbrojnych oraz ich pełnomocnikach, jak Hezbollah. I choć Asad nadal zachowuje pewną niezależność, Moskwa i Teheran, a nawet przywódca Hezbollahu szejk Hassan Nasrallah, będą mieć wiele do powiedzenia w Damaszku. Asad nie tylko będzie musiał ich słuchać, ale prawdopodobnie też wytrzymać presję protektorów namawiających go do ustąpienia pod koniec jego kadencji prezydenckiej w 2021 roku.

Tak naprawdę walki w Syrii są dalekie od zakończenia. Ani rząd Asada, ani rebelianci, z którymi walczy, nie osiągnęli swoich celów.

Opozycja nie może jednak już dłużej obalać reżimu. Aktywne przeciwstawianie się władzy przez uzbrojonych rebeliantów to wszystko, co zapewniała, będąc wspierana przez regionalnych protektorów, takich jak Arabia Saudyjska. Ta jednak absolutnie nie chce dłużej oglądać, jak jej konkurent - Iran - dryfuje w kierunku całkowitego zwycięstwa.



"Somalizacja" Syrii

Asad powinien też zobaczyć, co były wysłannik specjalny ONZ ds. Syrii - Lakhdar Brahimi - miał na myśli mówiąc o "somalizacji" w Syrii. Asad będzie bowiem nadzorować rząd, który - podobnie jak w Somalii - zapanuje, ale nie w całym kraju. Zamiast tego, wiele sił - opozycja, kurdyjska milicja, tzw. Państwo Islamskie - będzie kontrolować niektóre terytoria.

Jak Asad może sprawować władzę? Istniejące dawniej patronaty zostały zniszczone i zastąpione przez częściowo niezależnych wojskowych gubernatorów i lokalne organy zarządzające. Zdarza się nawet, że na kontrolowanych przez rząd obszarach występują pro-reżimowe milicje i gangi, które za swą lojalność liczą na nagrodę. Syryjskie przywództwo rażąco zaniża liczbę Syryjczyków, którzy odsunęli się od tego wszystkiego i uciekli z kraju.

Syryjczycy w zasadzie już od lat są pozostawieni sami sobie - upoważnienie do życia, przetrwania i zarządzenia na własną rękę. To złudzenie, jeżeli reżim sądzi, że może powrócić do poprzedniego stanu rzeczy.

Syria praktycznie nie istnieje

Rząd syryjski może mieć swojego przedstawiciela w ONZ, posiadać własne placówki w niektórych krajach, podbijać paszporty i drukować walutę, ale Syria praktycznie nie jest już państwem. Kontrola, siła i mandat do sprawowania władzy Asada zostały poważnie ograniczone, niezależnie od tego czy on i jego zwolennicy zdają sobie z tego sprawę, czy nie. Asad będzie musiał polegać na ciągłej pomocy na ogromną skalę z zewnątrz, jeśli chce przywrócić choć część tej Syrii, która istniała dawniej.



To właśnie jest nowa Syria. Baszar el-Asad jest tym, który będzie musiał przekształcić swój system polityczny tak, by dopasować się do nowej rzeczywistości, a nie na odwrót.

"The New York Times"

David W. Lesch i James Gelvin

Tłum. JM

(David W. Lesch jest profesorem historii Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Trinity w San Antonio i autorem książki pt. "Syria: Upadek domu Asada". James Gelvin jest profesorem historii Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles i autorem książki pt. "Nowy Bliski Wschód: Co każdy powinien wiedzieć").



Śródtytuły pochodzą od redakcji Interia Fakty.