Dlaczego chcę zostać prezydentem Wenezueli

W czasie swoich sześciu niszczycielskich lat rządu prezydent Maduro spowodował najgłębszą zapaść gospodarczą w historii Ameryki Łacińskiej i jedyną w ostatniej dekadzie hiperinflację na świecie. (...) Wenezuelczycy nie wytrzymają kolejnych sześciu lat głodu, korupcji i niekompetencji - przekonuje na łamach "The New York Times" Henri Falcon, były gubernator stanu Lara w Wenezueli, który zdecydował się ubiegać o fotel prezydenta tego kraju.

Caracas, Wenezuela - W ubiegłym tygodniu zarejestrowałem się jako kandydat na prezydenta Wenezueli. Ubiegam się o urząd, ponieważ uważam, że Wenezuelczycy powinni mieć wybór, czy kontynuować fatalne rządy prezydenta Nicolása Maduro, czy wspierać drogę integracji, postępu i sprawiedliwości.

Niektórzy moi koledzy z koalicji opozycyjnej wzywają do bojkotu wyborów, twierdząc, że niewłaściwe działania rządu uniemożliwiają wolne i uczciwe głosowanie. Mają rację, potępiając nadużycia ze strony rządu: Maduro prześladował przywódców opozycji, zakazał działalności partii politycznych, wypełnił instytucje wyborcze swoimi lojalistami i w sposób rażący wykorzystywał rządowe środki w swojej kampanii. Dlatego wybory prezydenckie w Wenezueli będą rozgrywane na nierównym boisku.

Ci, którzy nie chcą brać udziału w wyborach twierdzą, że uczestnictwem dają przyzwolenie na ten sfałszowany proces. Obawiają się jednak, że międzynarodowe poparcie, jakie udało się do tej pory otrzymać, może osłabnąć w wyniku decyzji o bojkocie.

Obawy te są uzasadnione. Ale nie możemy się poddać i pozwolić Maduro na kolejne sześć lat władzy. Podjęcie walki w nieuczciwych wyborach nie oznacza legitymizacji tych reguł: potwierdza naszą gotowość do obrony naszych praw. A jeśli rząd zdecyduje się na nieuczciwe przeprowadzenie wyborów, może się mnie spodziewać na ulicach u boku odważnych obywateli, walczących o nasze prawo do bycia szanowanymi.

Bojkot nie działa

Moje inne zdanie w tym temacie jest jedną ze strategii. Bojkoty wyborcze prawie nigdy nie działają. W różnych krajach siły opozycyjne, które odpuściły walkę w wyborach straciły grunt pod nogami i pozwoliły rządzącym na jeszcze większą władzę. Kompleksowe badanie przeprowadzone przez Brookings dotyczące 171 przypadków bojkotu na całym świecie wykazało, że w 96 proc. przypadków ruchy promujące bojkoty nie odniosły pozytywnych rezultatów.

Kiedy ruchy oporu zdecydowały się zamiast tego zmierzyć z autorytarnymi reżimami - od Pinocheta do Milosevica - w sondażach mieli znacznie większą szansę na zmianę. Rządy nie wygrywają wyborów w okresach hiperinflacji - z wyjątkiem sytuacji w Zimbabwe w 2008 roku, kiedy opozycja popełniła fatalny błąd i zdecydowała o bojkocie głosowania.

Badania opinii konsekwentnie pokazują, że Wenezuelczycy chcą głosować w nadchodzących wyborach. W niedawnym badaniu sponsorowanym przez Atlantic Council z Waszyngtonu 69 proc. Wenezuelczyków, w tym 58 proc. zwolenników opozycji wyraziło gotowość do głosowania, nawet w przypadku nadużyć ze strony reżimu. 56 proc. zwolenników opozycji stwierdziło, że będą głosować, nawet jeśli koalicja opozycyjna wezwie do bojkotu.

Głód, korupcja, niekompetencja

Zgadzam się, że podziały w opozycji są szkodliwe dla naszej sprawy. Nadal jednak, ponieważ zdecydowana większość Wenezuelczyków chce głosować, moim obowiązkiem jest stanąć po stronie naszego narodu, nawet jeśli oznacza to zerwanie z mniejszością, która zdecydowała się zbojkotować wybory. Będę nadal starał się przekonać innych, by przyłączyli się do naszej sprawy i pomogli w jej sukcesie, który pozbawi Maduro urzędu.

W czasie swoich sześciu niszczycielskich lat rządu Maduro spowodował najgłębszą zapaść gospodarczą w historii Ameryki Łacińskiej i jedyną w ostatniej dekadzie hiperinflację na świecie. Pracownik zarabiający minimalną stawkę może teraz kupić mniej niż jedną dziesiątą tego, co mógłby kupić, gdy Maduro doszedł do władzy. Dwadzieścia siedem procent Wenezuelczyków spożywa teraz mniej niż trzy posiłki dziennie - kiedy Maduro obejmował urząd, urząd było to 5 proc. Wenezuelczycy nie wytrzymają kolejnych sześciu lat głodu, korupcji i niekompetencji.

Nadrzędnym priorytetem mojej administracji będzie upewnienie się, że żadne wenezuelskie dziecko nie położy się do łóżka głodne. Będę się starał o międzynarodową pomoc - w tym przez bilateralne i multilateralne agencje - w celu uzupełnienia zapasów żywności i leków. Stworzę program warunkowych transferów pieniężnych w celu eliminacji głodu. Natychmiast uwolnię też wszystkich więźniów politycznych, których jedyną zbrodnia było odmienne myślenie. Te działania są ze sobą powiązane. Jak pokazał laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii - Amartya Sen, prawdziwa demokracja jest najlepszym antidotum na głód. Wenezuelczycy chcą i zasługują na to, by uwolnić się od ucisku i głodu.

Wenezuela potrzebuje pomocy świata

Dzisiejsza sytuacja Wenezuelczyków jest wynikiem dwóch dekad niegospodarności. Mój kraj znajduje się na największych na świecie złożach ropy naftowej i od 1998 do 2012 r. cieszył się ogromnym boomem naftowym. Niestety, pieniądze z tego szczęścia zostały zmarnowane i rozkradzione. Wenezuelczycy zasługują na to, aby ich finanse publiczne były zarządzane uczciwie, odpowiedzialnie i zdroworozsądkowo. Powinniśmy współpracować z resztą świata, aby zbudować dynamiczną gospodarkę, która zapewni sprawiedliwy i zrównoważony rozwój.

Wiele lat temu nasz kraj był miejscem schronienia dla uciekających przed opresją. W tej ciemnej godzinie liczymy na pomoc wielu sąsiadów i przyjaciół z całego świata, którzy wspierają naszą walkę o wolność. Ta solidarność jest teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, aby przywrócić demokrację w naszym kraju.

Do Wenezuelczyków, którzy sprzeciwiają się despotycznym rządom Maduro, kieruję apel, by na nowo się zjednoczyć się wokół wspólnego projektu lepszego kraju. Ale pojednanie zaczyna się od sprawiedliwości, dlatego osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka i korupcję muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

Jestem dumny, że urodziłem się w kraju, który zrodził ruch niepodległościowy Ameryki Łacińskiej. Zmierzamy teraz do naszego największego wyzwania: takiego, w którym pokażemy, że siła głosów naszych obywateli jest mocniejsza niż rządowe pociski.

Henri Falcon, były gubernator stanu Lara w Wenezueli

