Dlaczego Europa rezygnuje z Ameryki Trumpa

The New York Times

Angela Merkel miała rację, mówiąc: "my, Europejczycy, musimy naprawę wziąć nasz los w swoje ręce".

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump /MANDEL NGAN /AFP

Kiedy 9 listopada 2016 r. Europejczycy obudzili się z wiadomością o wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, większość z nas zrozumiała, że będzie to miało znaczący wpływ na politykę światową. W tamtym czasie nie zdawaliśmy sobie jednak sprawy, jak bardzo to wydarzenie zmieni podstawową strukturę stosunków międzynarodowych.

W ciągu ostatnich 16 miesięcy przeszliśmy przez mniej więcej trzy etapy, radząc sobie z tym, że naszym pierwszym sojusznikiem - Stanami Zjednoczonymi Ameryki - rządzi tak niekonwencjonalny prezydent. Zaczęliśmy od stawiania na ludzką mądrość i polityczny realizm: Donald Trump, nacjonalistyczny, populistyczny kandydat, wkrótce zmądrzeje i zostanie prezydentem Trumpem. Niezależni politycy zwykle tak postępują w demokratycznych społeczeństwach.

Potem przyszedł etap "dorosłych w pokoju". Kiedy stało się jasne, że Gabinet Owalny jednak nie zmądrzeje, byliśmy przekonani, że na szczęście sprawdzi się słynny mechanizm amerykańskiego systemu - kontroli i równowagi. Toksyczny Steve Bannon wkrótce miał zostać usunięty ze stanowiska. Przejęci zostali niektórzy doświadczeni, godni zaufania generałowie; ich rady miały mieć duży wpływ. Jak zareagowałby Waszyngton, gdyby generałowie zostali wyznaczeni na kluczowe stanowiska we francuskim lub niemieckim rządzie? Niezbyt ciepło, można podejrzewać. Ale to nie są zwykłe czasy, Europejczycy poszli za tymi pomysłami.

Teoria "dorosłych w pokoju" zebrała srogie lanie w zeszłym miesiącu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, corocznym spotkaniu najważniejszych osób w polityce zagranicznej i obronnej. Pojawił się na niej sekretarz obrony USA Jim Mattis, ale zaskakująco nie zabrał głosu. Głos zabrał za to doradca ds. bezpieczeństwa narodowego - gen. H. R. McMaster, jednak kilka dni później został publicznie zrugany prezydenckim tweetem, ponieważ "zapomniał" powiedzieć, że rosyjska ingerencja nie miała wpływu na wybór Trumpa.

Poważni europejscy urzędnicy przyznają, że niezależnie od dobrej współpracy z ich odpowiednikami w administracji Trumpa, nieprzewidywalność prezydenta wydaje się zbyt duża w stosunku do procesu decyzyjnego. Wkroczyliśmy w trzeci etap wielkiej europejskiej niewiary. Można by go nazwać etapem "Angela Merkel miała rację", odnosząc się do oświadczenia niemieckiej kanclerz po posiedzeniach NATO i grupy G7 w maju zeszłego roku, że "my, Europejczycy musimy naprawdę wziąć nasz los w swoje ręce".

Przedstawiciele amerykańskiej administracji wciąż starają się uspokajać swoich zdziwionych europejskich partnerów: "Nie patrzcie na tweety, patrzcie na to, co robimy." Powtarzanie w kółko tych zdań, to naprawdę niezwykła taktyka. Wyobraźmy sobie, że reprezentujemy swoją administrację i każdego dnia mówimy obcokrajowcom: zignorujcie naszego prezydenta. To jednak marzenie ściętej głowy. Prezydenta nie można lekceważyć, ponieważ już głęboko zmienił stosunki międzynarodowe, idąc znacznie dalej w promowaniu unilateralizmu kosztem multilateralizmu.

Czy dojdzie do wojny handlowej? Może nie. Jednak ubiegłotygodniowy atak ze strony Białego Domu, uderzający niczym grom z jasnego nieba, jest dla europejskich i kanadyjskich sojuszników Waszyngtonu przykładem, jak nisko mogą upaść relacje transatlantyckie pod rządami prezydenta Trumpa. Zachodni partnerzy Stanów Zjednoczonych nie mogą oczekiwać, że będą traktowani lepiej niż Chiny. Kiedy sekretarz handlu Wilbur Ross powiedział 4 marca w ABC, że "spora historia musi zostać cofnięta" odnosił się do stosunków handlowych. Dla Europejczyków ma to głębsze znaczenie. To historia po II wojnie światowej, która się rozpada - historia, którą zbudowały Stany Zjednoczone, fundament zachodniego sojuszu.

Trump już wcześniej wyciągnął Stany Zjednoczone z umowy handlowej Partnerstwa Transpacyficznego w ramach swojej polityki "America First". Umowa została przywrócona i reaktywowana przez pozostałych 11 członków - bez Ameryki. Świat, w którym to Stany Zjednoczone wiodły prym w multilateralnych porozumieniach handlowych, kończy się. Jednak państwa w dalszym ciągu angażują się w wielostronne pakty handlowe, tak jak Unia Europejska zrobiła to z Japonią czy organizacją Mercosur - południowoamerykańskim blokiem handlowym. Stany Zjednoczone po prostu nie są ich częścią.

Prezydent Trump wyciągnął również swój kraj z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych. Państwa-sygnatariusze znajdują sposoby na obejście tej sytuacja, współpracując z większą liczbą mniejszych partnerów - amerykańskich miast, stanów, korporacji - tak jak zrobiły to w przypadku handlu.

Prezydent pozwolił Władimirowi W. Putinowi i Xi Jinpingowi, autorytarnym przywódcom Rosji i Chin, zająć centralne miejsce na światowej scenie. Gdy tylko Trump został zaprzysiężony w styczniu 2017 r., prezydent Xi Jinping nie marnował czasu - pojawiając się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii, przybierając pozę orędownika multilateralizmu i wolnego handlu. Prezydent Putin od razu rozpoczął swój najazd na Ukrainę i Syrię, gdy tylko wybrano Trumpa. Rosyjskie podboje demokratycznych procesów w krajach zachodnich, w tym w Stanach Zjednoczonych, wkrótce zostaną ujawnione. Uparcie odmawiając krytykowania Putina, Trump skraca swoją administrację, myli swoich sojuszników i osłabia amerykańską reakcję.

Trump grozi również obaleniem jednego z największych osiągnięć dyplomatycznych ostatnich lat - międzynarodowego porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego, które Europejczycy gorączkowo próbują ratować.

Poprzez jednostronne uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela prezydent wykazał swoją pogardę dla prawa międzynarodowego, odwrócił pół wieku amerykańskich zobowiązań i w ten sposób poważnie naruszył wiarygodność swojego kraju w regionie.

Prezydent Trump promuje wizerunek mocarza w rządzeniu światem. Dyktatorzy byli dotychczas zawstydzani. Już nie. Na Filipinach Rodrigo Duterte może pochwalić się zastrzeleniem podejrzanych handlarzy narkotyków. W rozmowie telefoniczne z zeszłego roku, ujawnionej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Filipin i opublikowane przez The New York Times, Trump pogratulował Rodrigowi Duterte jego "niewiarygodnej pracy nad problemem narkotykowym".

Prezydent Trump pokazał, jak małą uwagę przywiązuje do dyplomacji: ponad rok po objęciu urzędu wysokie stanowiska w Departamencie Stanu nadal nie są obsadzone. Nie ma amerykańskich ambasadorów w Niemczech, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Turcji czy Unii Europejskiej - nie wspominając o nieprzyzwoitym, brutalnym zniesławieniu przez Trumpa afrykańskich narodów i Haiti. Różnorodność - niegdyś mocna strona obrazu amerykańskiej administracji - zniknęła. Zdjęcia ze spotkań w Gabinecie Owalnym są pełne białych mężczyzn, którzy również w styczniu brali udział w briefingach prasowych w Davos.

Powyższa lista nie jest kompletna. Ale wystarczy, by uzasadnić sceptycyzm odnośnie do powtarzanej mantry: "Nie zwracajcie uwagi na tweety".

Panie Trump - jeśli się pan zastanawia, to tak, Europa zwraca uwagę.

Sylvie Kauffmann, "The New York Times"

dyrektor i była redaktor naczelna Le Monde, publicystka, pisarka

tłum.: DK