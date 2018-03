Dyplomatą się zostaje, nie rodzi

The New York Times

Robienie z dyplomacji placu zabaw dla amatorów sprawia, że kraje ponoszą porażkę w polityce – pisze na łamach "The New York Times" Nicholas Kralev.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Jonathan Ernst /AFP

Dyplomacja i polityka mogą iść w parze, ale ich partnerstwo nie jest równe. Logiczne - zwłaszcza w demokracji - jest to, że krajowa dyplomacja służy jej przywódcom politycznym. Czasami jednak inteligentni liderzy umożliwiają dyplomacji wpływanie na politykę.

Aby jednak ten wpływ był naprawdę opłacalny, rządy na całym świecie muszą rozwiązać poważny problem: globalna dyplomacja nie jest dzisiaj zbyt skuteczna, częściowo dlatego, że jest źle rozumiana i pozbawiona środków finansowych. Najlepsza dyplomacja realizuje politykę zagraniczną w sposób profesjonalny, jednak większość krajów pozwala praktykować ją amatorom.

Mówię o osobach mianowanych, które otrzymują dyplomatyczne stanowiska tylko dzięki powiązaniom politycznym. Aby rozwiązać niektóre z wielu konfliktów, sporów i innych problemów na całym świecie, rządy muszą zacząć budować lub wzmacniać profesjonalne służby dyplomatyczne, zapewniać im odpowiednie szkolenia i rozwój kariery, a także dać im wszystkie narzędzia, zasoby i uprawnienia niezbędne do wykonywania zadań.

Niewiele krajów zbliża się dziś do tych standardów. Nikt nie rodzi się ze zdolnością do prowadzenia międzynarodowej dyplomacji - zarządzania relacjami danego kraju z innymi państwami, rozumienia i angażowania zagranicznych społeczeństw, wpływania na rządy i opinię publiczną, prowadzenia trudnych i konsekwentnych negocjacji, przewidywania zagrożeń i wykorzystywania możliwości. Są to umiejętności, które należy zdobyć.

Dyplomaci bez doświadczenia pozostawieni sami sobie

Od dawną powtarzaną przez młodych dyplomatów mantrą było przekonanie, że szkolenia w miejscu pracy - a nie lekcje w klasie - są jedynym sposobem na nauczenie się, jak ćwiczyć dyplomację. Wielu oficjalnych przedstawicieli krajów nie otrzymuje jednak niczego, co przypominałoby odpowiednie szkolenia przed wysłaniem ich za granicę. Zostają pozostawieni sami sobie i - w miarę czasu - mają samodzielnie wszystko sobie poukładać. Aby dobrze zrozumieli, co dokładnie wiąże się z ich pracą, potrzebują miesięcy, a nawet lat.

Niektóre rządy zleciły znaczną część pracy dyplomatów lobbystom i konsultantom. Wiele ambasad w Waszyngtonie korzysta z kosztownych usług firm public relations, które wykonują ich polecenia. W tym samym czasie niektórzy z ich własnych pracowników przyjeżdżają z niewielką wiedzą na temat tego, jak działa Waszyngton i jak poruszać się po biurokracji rządowej. Innym ostatnim trendem, który bez wątpienia jest przykładem godnej ubolewania amerykańskiej praktyki, było zwiększenie liczby stanowisk ambasadorskich i w innych placówkach dyplomatycznych.

To niefortunna odpowiedź na wyzwania stojące przed dyplomatami. Dla kraju byłoby na dłuższą metę zdecydowanie lepiej, gdyby miał dobrze przygotowany i wyposażony we wszelkie niezbędne narzędzia zespół ambasadorski. Można by wówczas czerpać korzyści z ciągłości i pamięci instytucjonalnej, gdyż dyplomaci przekazywaliby pochodnię swoim następcom.

Przykłady z ostatnich lat

Niektórzy zachodni urzędnicy twierdzą, że gdyby Ukraina miała lepiej wyszkolonych i bardziej skutecznych dyplomatów, społeczność międzynarodowa mogłaby wymierzyć surowszą karę Rosji za aneksję Krymu i ingerencję na wschodzie Ukrainy w 2014 roku. Gdyby Indie, drugi pod względem liczby ludności kraj na świecie, miały służbę dyplomatyczną, która byłaby bardziej skuteczna, być może mogłyby osiągnąć swój cel, jakim jest zdobycie stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Niemiecka służba dyplomatyczna, choć jest jedną z najlepszych na świecie, cierpi z powodu tego, że jest prowadzona przez ministrów spraw zagranicznych, którzy w kolejnych koalicjach rządowych służyli również jako liderzy organizacji młodzieżowej partii. Francuska służba, historyczny przykład doskonałości, poczyniła znaczne postępy z brakiem różnorodności w swoich szeregach, ale większość jej najstarszych dyplomatów to biali mężczyźni.

Służba zagraniczna Stanów Zjednoczonych jest pod ostrzałem administracji Donalda Trumpa, która usuwa ze stanowisk dziesiątki osób i dąży do obcięcia jednej trzeciej budżetu, powodując największe obniżenie morali w najnowszej historii. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych od dziesięcioleci zaniedbuje formalne szkolenia dla swoich dyplomatów. W 2015 roku utworzyło specjalne centrum, ale nie wprowadziło obowiązkowego rozwoju zawodowego.

Kryzys migracyjny był do przewidzenia?

Przy całej swej historii i profesjonalizmie zachodnioeuropejskich służb dyplomatycznych, dlaczego akurat te kraje były tak zszokowane i nieprzygotowane na napływ uchodźców w 2015 roku? Doskonałe obeznanie w warunkach, wydarzeniach i trendach w innych zagranicznych krajach jest kluczową częścią zawodu dyplomaty. Większość uchodźców pochodzi ze stref konfliktu. Dobrzy dyplomaci powinni byli przewidzieć rozwój wydarzeń oraz przygotować analizy polityczne i zalecenia dla przywódców w swoim kraju.

I dlaczego tak trudno było Zachodowi wywrzeć znaczący wpływ na Turcję, członka NATO, by zapobiec temu, co uważane jest dziś przez zachodnich urzędników za działania destabilizujące, np. obecnemu atakowi na syryjskich Kurdów? Istnieje z pewnością wiele powodów, ale niewystarczające umiejętności dyplomatyczne są częścią tego problemu.

Notoryczny brak dofinansowań

Notoryczne niedofinansowanie niszczy również służby dyplomatyczne wschodzących potęg takich, jak Indie czy Brazylia, które są stanowczo nadmiernie rozbudowywane. Indie borykają się ze 160 misjami i 600 dyplomatami na całym świecie.

Nawet Chiny wystarczająco nie inwestowały w dyplomację, skupiając się zamiast tego prawie wyłącznie na wojsku, którego budżet jest prawie 20 razy większy niż to, co wydaje się na sprawy zagraniczne. Nic dziwnego, że chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma znacznie mniejszy wpływ na kształtowanie polityki, niż jego odpowiedniki w innych krajach.

Większość krajów nie posiada jednak odpowiednich, profesjonalnych służb dyplomatycznych, szczególnie w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie, a nawet w niektórych częściach Europy i Azji. Mają urzędników państwowych w swoich ministerstwach spraw zagranicznych, z których niektórzy są od czasu do czasu wysyłani do pracy w ambasadach i konsulatach. Wielu z tych urzędników ma dyplomy z zakresu spraw międzynarodowych lub pokrewnych, a to wystarcza, aby wiele rządów uznało, że mogą wyróżnić się w dyplomacji.

Niektóre kraje oferują jedynie wstępne szkolenia dla nowo zrekrutowanych osób i zazwyczaj koncentrują się one na kwestiach regionalnych, jak polityka i ekonomia regionów, a także językach obcych. Inne państwa kładą duży nacisk na kursy humanistyczne, zapominając, że umiejętność prowadzenia konwersacji na przyjęciach nie jest dziś tak ważna, jak w poprzednich dziesięcioleciach, i że istnieje wiele innych miejsc, w których można zdobyć tę wiedzę.

W dużej mierze brakuje szkoleń opartych na umiejętnościach z różnych aspektów dyplomatycznych praktyk, których nie można zdobyć gdzie indziej. Co więcej, zamiast przekazywania młodym ludziom specjalistycznej wiedzy przez odchodzących, doświadczonych dyplomatów, kraje zatrudniają pracowników akademickich lub wysyłają swoich pracowników, aby odbyli kursy uniwersyteckie. Ale wiele krajów nie robi nawet tego.

Tylko garstka krajów, między innymi Stany Zjednoczone i Niemcy, ma dedykowane centra, które zapewniają szkolenia, ale większość z nich jest dobrowolna i niewielu dyplomatów z nich korzysta.

Rządy muszą położyć kres obecnemu w kulturze od dekad przeświadczeniu, że trening dyplomacji i rozwój zawodowy to luksus - albo co gorsza - coś niepotrzebnego. Formalne przygotowanie do pracy nie powinno być lekceważone. Przy bardziej profesjonalnej dyplomacji, na świecie może być mniej bałaganu.

Nicholas Kralev / © 2018 The New York Times

Tłum. JM

Nicholas Kralev jest dyrektorem wykonawczym w Washington International Diplomatic Academy. Śródtytuły pochodzą od redkacji Interia Fakty.