Nie karykaturujmy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Coraz więcej krajów europejskich atakuje w ostatnich latach Europejski Trybunał Praw Człowieka i jego konwencję. Wychodząc naprzeciw oskarżeniom, Thorbjorn Jagland, sekretarz generalny Rady Europy pisze na łamach "The New York Times", że ETPC to niezwykły sukces międzynarodowych rządów prawa. "Nie karykaturujmy sądu Europy" - apeluje.

Zdjęcie Thorbjorn Jagland, sekretarz generalny Rady Europy /AFP

Europa wkracza w wielki wyborczy okres. W 2017 roku wyborcy w wielu krajach, w tym we Francji, Niemczech, Holandii i prawdopodobnie we Włoszech, pójdą do urn. Możemy spodziewać się kampanii stoczonych na liniach bojowych. Będzie je z pewnością wyróżniać polityka oszczędnościowa i temat imigracji. Swoją rolę odegrają instytucje europejskie.



Jest to już widoczne we Francji, gdzie Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu stał się przedmiotem dyskusji podczas przygotowań do wyborów prezydenckich.

Sąd ten powstał po II wojnie światowej w ramach Rady Europy, by zapewnić, że państwa stoją na straży i podtrzymują zapisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Gdy francuski prawnik i były prezes sądu René Cassin otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1968 roku, wychwalał sędziów Trybunału spośród innych, nazywając ich "prawdziwymi laureatami" ze względu na ich pracę. Sędziowie ETPC ochraniają wolność każdej jednostki przed arbitralną władzą państwową.

Sąd pod ostrzałem

Jednak dziś są coraz częściej wyśmiewani i postrzegani jako przeszkoda dla demokracji. Politycy chcą przez to odwołać się do nacjonalistycznych nastrojów. Sąd i Europejska Konwencja Praw Człowieka znalazły się pod ostrzałem w coraz większej liczbie krajów europejskich.

To znamienne załamanie się szeroko zakrojonego, powojennego konsensusu, zgodnie z którym przyjęto prawo międzynarodowe jako uczciwą cenę za pokój i dobrobyt. W dzisiejszych czasach słabnie publiczna chęć do współpracy międzynarodowej. Wiele osób odczuwa gwałtowny koniec globalizacji, w miarę jak ich społeczności rozprzestrzeniają nierówności i źle obchodzą się z różnorodnością. Programy polityczne, w których obiecywane są twarde granice i niepohamowana suwerenność narodowa, stały się o wiele łatwiejsze do sprzedania.

Te programy ignorują jednak fakt, jak wyjątkowo ważne są międzynarodowe prawa człowieka dla obywateli Europy. Każda osoba, której wolności zostały naruszone, może wnieść sprawę do Strasburga. Takiego prawa do indywidualnej skargi nie ma nigdzie indziej na świecie. Jest ono jak światełko nadziei dla wszystkich tych, którzy są zdesperowani i pozbawieni praw obywatelskich.

Przykładami jest m.in. polska nastolatka, która nie miała możliwości dokonania legalnej aborcji po tym, jak została zgwałcona; niemiecki obywatel torturowany przez CIA podczas tajnych operacji; Togijki wykorzystywane do przymusowej służby domowej w Paryżu.

Sąd w Strasburgu, poprzez wydawane wyroki, umocnił wolności obywatelskie i sprawiedliwość na całym kontynencie - począwszy od ograniczenia tymczasowych aresztowań w Rosji, poprzez zainicjowanie legalizacji homoseksualizmu na Cyprze, aż po utrudnianie "kneblowania" dziennikarzy śledczych w Wielkiej Brytanii. Dzięki jednemu orzeczeniu wszystkie dzieci we Francji, niezależnie od tego, czy urodziły się w lub poza małżeństwem, mają takie same prawa.

Sąd nie oczywiście jest doskonały. Żadna instytucja nie jest. Liczba zgłaszanych spraw gwałtownie wzrosła wraz z tym, jak coraz więcej krajów przystąpiło do Rady Europy. Dzięki reformom udało się nadrobić zaległości i musi być to kontynuowane.

W ostatnich latach widoczne było umocnienie tzw. marginesu oceny - doktryny, która daje państwom członkowskim pewną swobodę w interpretowaniu swoich obowiązków wynikających z konwencji. Miało to miejsce w obliczu kwestii delikatnych, w których nie ma jednomyślności w zakresie kontynentalnym, ogólnoeuropejskim. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie wsparł np. obywatelki Francji, która chciała obalić zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych na terenie tego kraju. Opinia na ten temat jest podzielona w całej Europie, a więc najlepszym rozwiązaniem jest to, by władze krajowe samodzielnie ustanawiały własne zasady. (W 2014 roku ETPC orzekł, że francuski zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych, m.in. muzułmańskimi chustami, jest zgodny z prawem. Tym samym odrzucono skargę Francuzki, która poskarżyła się, że po wejściu prawa w życie nie może nosić burki - przyp. red. Interia).

Karykatura niepoparta żadnymi faktami

Słuszne jest oczekiwanie obywateli, by sąd sprawował także samokontrolę. Należy jednak uważać przed przesadnymi i pretensjonalnymi oskarżeniami o aktywizm sędziowski, które ukazują Strasburg w negatywnym świetle jako starający się przekroczyć swój mandat. Jest to po prostu karykatura niepoparta żadnymi faktami.

Sąd stwierdził, że organy krajowe są podstawowymi gwarantami praw człowieka. Zdecydowana większość spraw, które trafia do ETPC, zostaje uznane za niedopuszczalne. Jeżeli w państwie zostało stwierdzone naruszenie, sąd angażuje się na prośbę zgłaszającego tylko dlatego, że władzom krajowym nie udało się stać na straży prawa.

Europejska Konwencja Praw Człowieka chroni każdego człowieka bez wyjątku, nawet tych, którzy zostali oskarżeni lub skazani za zbrodnie - te czasami okazywały się kontrowersyjne.

W 2012 roku ETPC orzekł, wbrew postanowieniom brytyjskiego rządu, że ekstradycja podejrzewanego o terroryzm Abu Katady byłaby naruszeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Stwierdzono, bowiem ryzyko, że w jego procesie w Jordanii zostaną wykorzystane dowody wymuszone na nim torturami. Rząd jordański zobowiązał się następnie, że takich dowodów nie użyje, a Abu Katada został deportowany z Wielkiej Brytanii w następnym roku. W ten sposób decyzja europejskiego sądu pomogła Wielkiej Brytanii usunąć potencjalnie niebezpieczną jednostkę bez narażania na szwank własnych wartości.

Gwarancja prawa do rzetelnego procesu sądowego lub do ochrony przed przemocą w policyjnym areszcie, są istotą praworządności. Strasburg nie przyznał tych praw, jednak rządy państw europejskich uczyniły to, kiedy ratyfikowały konwencję. Zadaniem Trybunału jest jedynie czuwać nad przestrzeganiem przez państwa danego słowa.



Lekcja z Brexitu

Jeśli instytucje mogą się poprawiać i stawać się silniejsze, równie dobrze mogą zostać osłabione i zagrożone przez ataki motywowane politycznie. Jest to jedna z lekcji z Brexitu.

Przez wiele lat politycy głównego nurtu w Wielkiej Brytanii dołączyli do skrajnych ugrupowań, które obwiniały Unię Europejską za różnorodne problemy narodowe. Przez dziesięciolecia kraj doświadczał ciągłego "obrzucania błotem" Brukseli, zarówno w parlamencie, jak i w krajowej prasie. W rezultacie, w drodze czerwcowego referendum znacznie trudniejsze stało się to, by ukazać przekonujące argumenty przemawiające za pozostaniem w Unii Europejskiej.

Istnieją obawy, że ta sama dynamika pojawi się też w innych krajach. I nie jest trudno sobie wyobrazić, jaki ostatecznie efekt przyniosą ataki na Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Znacznie lepiej jest przyjąć coś zupełnie odwrotnego. Jeśli założymy, że społeczne i ekonomiczne frustracje wyborców sprawią, że będą oni obojętni na korzyści ogólnoeuropejskiego sytemu prawnego, wyrządzi im to wielką szkodę. Ma on przecież chronić ich wolność i gwarantować dojrzałą demokrację. Odpowiedzialne głosy powinny wykorzystywać każdą możliwość do podkreślania wartości, jakie daje gwarancja praw człowieka w Europie.

W sądzie w Strasburgu Europejczycy mają możliwość dążenia do ochrony swoich interesów oraz poprawy ich codziennego życia. Wysłuchajmy w 2017 roku tych głośno i wyraźnie przedstawionych argumentów.

Thorbjorn Jagland, sekretarz generalny Rady Europy

"The New York Times"

tłum. JM

śródtytuły: redakcja Interia Fakty