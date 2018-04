Pięć podróżniczych kierunków, na które powinieneś uważać

The New York Times

W niedawnym raporcie Safe Cities Index, czyli rankingu najbezpieczniejszych miast świata, autorzy alarmują przed odwiedzaniem takich miejsc, jak miasto Karaczi w Pakistanie czy Caracas w Wenezueli. Mogą to być ryzykowne podróże - czytamy na łamach "The New York Times".

Bezpieczeństwo podczas podróży to wciąż istotny temat. Ataki terrorystyczne nie są już zaskoczeniem, a masowe strzelaniny są coraz bardziej powszechne. Czy niemal każde miejsce na świecie może być potencjalnym zagrożeniem?

Zgodnie z najnowszym raportem Safe Cities Index, czyli rankingiem najbezpieczniejszych miast, istnieją miejsca, które stwarzają znacznie większe ryzyko niż pozostałe. Raport ten został wydany pod koniec ubiegłego roku przez The Economist Intelligence Unit, dział badań i analiz firmy Economist Group z siedzibą w Londynie, specjalizującej się w międzynarodowym biznesie.

Indeks określił poziom bezpieczeństwa wśród 60 miast z całego świata w czterech kategoriach, m.in. biorąc pod uwagę bezpieczeństwo osobiste. Każde miasto było punktowane pod względem takich czynników, jak liczba ataków terrorystycznych, wskaźniki przestępczości, zagrożenie konfliktem zbrojnym czy niepokojami społecznymi.

"Indeks został opublikowany po raz pierwszy w 2015 roku, ale niezbyt dobre wiadomości pojawiły się w drugiej wersji rankingu w 2017 roku - poziom bezpieczeństwa osobistego spadł w przeciągu ostatnich dwóch lat" - powiedział Christopher Clague, redaktor naczelny Economist Intelligence Unit i twórca indeksu.

Poniżej przedstawiono pięć najbardziej niebezpiecznych obecnie miast na świecie według Safe Cities Index.

Karaczi (Pakistan)

"Portowe miasto Karaczi ma nieustające problemy z bezpieczeństwem, w tym z przemocą etniczną, polityczną i sekciarską, wysokim poziomem przestępczości i terroryzmem" - powiedział Matthew Bradley, regionalny dyrektor ds. bezpieczeństwa międzynarodowego firmy International SOS, zajmującej się zarządzaniem ryzykiem podróży. "Karaczi nie jest miastem, do którego powinieneś się wybrać, chyba że absolutnie musisz to zrobić" - podkreślił.

Z kolei Greg Boles, dyrektor zarządzający Kroll, firmą konsultingową ds. bezpieczeństwa, powiedział, że Karaczi jest celem dużej liczby ataków zarówno zagranicznych, jak i lokalnych grup terrorystycznych, w tym pakistańskich talibów.

"Obywatele Stanów Zjednoczonych są w Karaczi celem i mogą być porywani dla okupu" - zaznaczył.

Boles powiedział również, że z uwagi na to, iż Pakistan graniczy z Afganistanem, talibowie i ich dobrze rozbudowane sieci mogą transportować obywateli z Pakistanu do tego kraju.

Caracas (Wenezuela)

Stolica Wenezueli jest niebezpieczna - jak podkreślił Bradley - z powodu powszechnego stosowania przemocy i częstych przestępstw na tle seksualnym wobec kobiet.

"Przestępczość jest powszechna, a zbrodnie na ulicach i poważne przestępstwa, jak porwania, kradzieże samochodów i rabunki z użyciem broni, stają się coraz częstsze" - powiedział.

Boles, który wcześniej pracował w Caracas, zaznaczył, że w mieście brakuje żywności i leków, co powoduje niepokoje społeczne i protesty.

"Ludzie nie mają dostępu do podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, co wywołuje w nich frustrację" - powiedział. "Jeśli odwiedzasz Caracas, możesz łatwo stać się częścią tego bałaganu i zostać zatrzymanym bez dostępu do czystej wody lub żywności" - dodał.

Ho Chi Minh (Wietnam)

Może wydawać się zaskakujące, że popularna wśród turystów dawna francuska kolonialna metropolia, znana wcześniej jako Sajgon, znalazła się w pierwszej piątce najbardziej niebezpiecznych destynacji turystycznych.

Boles powiedział, że problem stanowią zarówno brutalne, zorganizowane przestępstwa, jak i drobne wykroczenia. Spora gęstość zaludnienia Ho Chi Minh stanowi wyzwanie dla działań policji, a ponieważ rowery i skutery są powszechnym środkiem transportu, sprawcy są w stanie szybko uciec.

Bradley podkreślił z kolei, że odwiedzający, szczególnie w regionach turystycznych takich jak Pham Ngu Lao i Dong Khoi, nie powinni pokazywać cennych przedmiotów, takich, jak biżuteria czy telefony komórkowe, ani chodzić samotnie po zmroku. Dodatkowo powinni mieć świadomość, że napoje i żywność mogą zawierać dodane środki odurzające.

Rangun (Birma)

"Napięcie między muzułmańskimi i buddyjskimi społecznościami Birmy sprawia, że Rangun jest niebezpiecznym miejscem" - powiedział Boles.

"Walka między dwiema grupami etnicznymi może być gwałtowna i nieprzewidywalna" - dodał. "Z turystycznego punktu widzenia jest to niestabilne miasto, ponieważ nie wiesz, co może się zdarzyć" - podkreślił.

Wobec ludności Rohingya, muzułmańskiej grupy etnicznej, dochodziło do poważnych naruszeń praw człowieka, w tym morderstw i gwałtów - alarmują międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka, m.in. Amnesty International.



Quito (Ekwador)

Owszem, jest to kierunek turystyczny, lecz przestępstwa, w tym kradzieże kieszonkowe, napady i rabunki w pokojach hotelowych, stanowią poważny problem, zarówno według Bradleya, jak i Bolesa.

Boles podkreślił, że turystów okrada się, gdy przebywają w mieście, podczas gdy Bradley zaznaczył, że Quito ma problem z tak zwanymi porwaniami ekspresowymi.

"Wyglądający na zamożnych podróżni są porywani i zmuszani do wypłacania dużych sum pieniędzy ze swoich kont bankowych" - powiedział. "Chociaż większość porwań ekspresowych kończy się wypuszczeniem uprowadzonego, w niektórych przypadkach dochodziło nawet do śmierci porwanej osoby" - dodał.

Na swojej witrynie internetowej Departamentu Stanu USA mówi, że "przestępczość jest powszechnym problemem w Ekwadorze" i jednocześnie ostrzega przed ekspresowymi porwaniami.

Shivani Vora / © 2018 The New York Times

Tłum. JM