Putin ​agresywny za granicą, ostrożny w kraju

Czy w trakcie swojej czwartej kadencji Putin zrobi z Rosji potęgę gospodarczą?

Ani przez moment nie było wątpliwości, czy Władimir Putin wygra wybory, teraz jednak pojawiają się pytania, jaki będzie Putin w czasie czwartej kadencji jako prezydent Rosji.

Putin reformator

Dziś już mało kto o tym pamięta, ale Putin był kiedyś klasycznym reformatorem gospodarczym. Objął stanowisko prezydenta w 2000 roku po dekadzie, w której Rosja dwukrotnie została zdewastowana przez kryzys finansowy. Kiedy kraj znalazł się pod ścianą, Putin w swoich pierwszych latach rządów rozpoczął wielkie reformy gospodarcze, w tym wprowadzenie prostego podatku liniowego i otwarcie Rosji na świat. Jego głównym celem było sprawienie, by Rosja poczuła się jak każdy inny kraj europejski. Pod koniec dekady, pod wpływem rosnących cen ropy naftowej, rosyjski dochód na mieszkańca wzrósł ponad pięciokrotnie do ponad 11 tys. dolarów amerykańskich.

Później, jak to często bywa z reformatorami, sukces spowodował u Putina bezkrytyczną satysfakcję, jeśli nie nawet arogancję. Do roku 2010 Rosja była krajem o średnim dochodzie i - aby uczynić następny krok w rozwoju - musiała zmniejszyć zależność od ropy naftowej, która przyniosła 1,5 kwintyliona dolarów amerykańskich przychodu w ciągu dekady. Potrzebne były także dynamicznie rozwijające się nowe, prywatne firmy, które zastąpiłyby olbrzymich, państwowych gigantów naftowo-gazowych, którzy wciąż dominowali w gospodarce.

Putin prowokator

Zamiast tego, Putin-reformator gospodarczy z początku lat dwutysięcznych zamienił się w Putina-hipernacjonalistę, budzącego lęk przed nową zimną wojną. Obecnie jest on powszechnie postrzegany jako prowokator geopolityczny, który wysyła zamaskowanych żołnierzy, by najechali Ukrainę czy trolli internetowych, by zakłócić amerykańskie i europejskie wybory, i który chwali się nowym pociskiem międzykontynentalnym, zdolnym przebić zachodnie zapory powietrzne "jak meteoryt".

Jednak na krajowym froncie gospodarczym widać było była zupełnie inną twarz Władimira Putina: odpowiedzialny i ostrożny na błędy, skupiony jedynie na zagwarantowaniu stabilności, kontrolowaniu inflacji, zamiast stymulowania wzrostu i izolowaniu gospodarki przed zagranicznymi naciskami.

Idąc dalej - spuścizna Putina zależy od tego, która osobowość zwycięży: prawdziwy reformator poprzedniej dekady czy wewnętrzny autokrata z dekady obecnej, agresywny, prowokujący za granicą i ostrożny w kraju.

Rosyjska forteca

Obecna mentalność oblężnicza ma źródło w licznych kryzysach finansowych, z jakimi Rosja zmagała się od upadku sowieckiego komunizmu w 1989 roku. Kolejne kryzysy spowodowały swobodny spadek rubla, znacznie zmniejszając realne dochody i uniemożliwiając Kremlowi spłacanie zagranicznych długów. Kiedy ceny ropy załamały się w 2014 roku, co zagroziło rozpoczęciem tego ogromnego, upokarzającego cyklu na nowo, rząd Putina zaczął koncentrować się na kwestiach wewnętrznych.

Podczas gdy inne wschodzące gospodarki walczyły z załamaniem cen ropy, przeprowadzając reformy gospodarcze, aby przyciągnąć nowy kapitał zagraniczny lub próbując wydostać się z kłopotów i zaciągając kolejne długi, Rosja poszła w przeciwnym kierunku. Ograniczyła wydatki, by zmniejszyć deficyt i spłacić setki miliardów dolarów długu zagranicznego. Zamiast obniżać stopy procentowe w celu pobudzenia wzrostu - podniosła je, aby dławić inflację.

W dużej mierze zadziałała tzw. polityka "rosyjskiej fortecy" (ang. Fortress Russia). Dług publiczny to tylko 15 proc. produktu krajowego brutto, w dodatku Kreml jest o wiele mniej zależny od zagranicznych interesów, niż jakikolwiek wschodzący rząd na świecie, z wyjątkiem Tajlandii. Inflacja spadła do poniżej 3 proc. z 13 proc. w 2015 roku - jest tak niska w świetle rosyjskich standardów historycznych, że wiele osób nie wierzy, że wkrótce znów nie urośnie.

Stabilny rubel

Co ważniejsze, Rosja opracowała nową politykę, by nie dopuścić do gwałtownych wahań rubla w związku z cenami ropy - co dzieje się na większości rynków paliwowych - i to też zadziałało.

Ministerstwo Finansów obecnie kupuje obcą walutę, aby nie zwiększać wartości rubla, gdy ceny ropy wzrastają powyżej ustalonego poziomu, a sprzedaje, gdy cena ropy spada. Przez ostatnie 18 miesięcy rubel utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie wobec dolara.

Stagnacja jak za Breżniewa

Ostrożność ma jednak swoje koszty. Zaciśnięcie pasa w obliczu spowolnienia gospodarczego spowodowało, że recesja trwała do końca 2016 roku i ograniczyła ożywienie gospodarcze w 2017 roku, kiedy wzrost gospodarczy wyniósł zaledwie 1,5 proc.

Putin będzie przyparty do muru, by przywrócić ekonomiczną siłę Rosji, co będzie jego głównym celem, jeśli gospodarka rośnie w tempie, które przywołuje porównania z epoką stagnacji Breżniewa.

Rosja szybko się starzeje. Populacja w wieku produkcyjnym kurczy się w tempie przekraczającym 1 proc. rocznie, a przy mniejszej liczbie osób wchodzących na rynek pracy, jedynym sposobem na szybszy wzrost jest zwiększenie produkcji na pracownika, która jest obecnie prawie zastała. Aby zwiększyć produktywność, Putin musiałby zreformować gospodarkę, która wciąż eksportuje głównie ropę naftową, pszenicę i broń, i opiera się na wyjątkowej mieszance małych, rodzinnych firm i wielkich państwowych przedsiębiorstw tak, jak w czasach sowieckich.

Bardziej niż jakakolwiek inna duża wschodząca gospodarka, Rosja ma deficyt małych i średnich przedsiębiorstw - sektora, który często jest podstawą innowacji i przedsiębiorczości, a także produktywności i wzrostu zatrudnienia.

Mimo wszystkich obecnych zagranicznych działań, Rosja Putina nie wyeksportowała nawet jednej firmy, która mogłaby zawojować światowy rynek. W pierwszej setce światowych marek nie ma ani jednego przedsiębiorstwa z Rosji przy 22 z Chin i 46 ze Stanów Zjednoczonych. Moskiewska giełda nie wymienia ani jednego globalnego producenta.

Kluczowe ceny ropy

Rosja wypada znacznie poniżej swoich możliwości w konkurencji handlowej, po części dlatego, że jej marka kapitalizmu państwowego sprzyja tak małej konkurencyjności w kraju. Jak zauważył rosyjski bank inwestycyjny Renaissance Capital, trzy najbardziej wartościowe firmy w Rosji były również trzema najbardziej wartościowymi 10 lat temu. W tym samym okresie Stany Zjednoczone i Chiny odnotowały radykalne zmiany w czołówkach krajowych firm. Co więcej, brak dywersyfikacji gospodarki poza "branżą węglowodorów" oznacza, że poziom życia w Rosji zmienia się w zależności od cen paliw.

Są powody, by sądzić, że będąca w zastoju gospodarka Rosji skieruje Putina na ścieżkę reform gospodarczych. W tym samym przemówieniu, w którym przedstawił pocisk "jak meteoryt", Putin powiedział również wiele rzeczy o ekonomii, najwyraźniej pod wpływem kilku nastawionych na reformy doradców. Mówił o potrzebie przyspieszenia wzrostu produktu krajowego brutto i produktywności, zmniejszenia roli państwa w gospodarce, otwarciu się na inne rynki niż paliwa i pobudzeniu większej liczby małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety, działania Putina w ostatnich latach, w przeciwieństwie do jego niedawnego przemówienia, sugerują jednak brak zmian w jego zasadniczo feudalnej wizji kapitalizmu albo niechęć do złagodzenia kontroli państwa nad gospodarką, którą to Putin zajmuje się od czasów uniwersyteckich. Jego praca doktorska wychwala wsparcie państwa dla dużych konglomeratów, które mogłyby "konkurować jako równi" z zachodnimi koncernami międzynarodowymi.

Czego nie chcą Rosjanie?

Defensywna postawa ekonomiczna Putina ma przełożenie na oczekiwania wyborców, którzy po raz kolejny automatycznie pozwalają Putinowi objąć władzę. W badaniu z 2015 roku przeprowadzonym przez niezależny ośrodek badania opinii Levada, na pytanie, jakie kwestie społeczne są najważniejsze, największa część Rosjan stwierdziła "stabilizacja sytuacji politycznej i gospodarczej". Kolejne pojawiające się odpowiedzi to: "ochrona socjalna", "bezpieczeństwo pracy" i "wypłata wynagrodzeń i świadczeń na czas".

Tylko niecałe 10 proc. badanych wskazało "kontynuację reform" i zachęcanie do przedsiębiorczości lub odważniejszych posunięć jako kwestie, które Rosja musi wykrzesać z uśpionej gospodarki. Sondaż ma trzy lata, ale niewiele wskazuje na to, że rosyjskie postawy się zmieniły.

W największym stopniu Rosjanie chcą "stanowczej zmiany" w większej ochronie przed globalną konkurencją i inflacją, i są zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek cięciom w ich rozdętych świadczeniach socjalnych. Nawet wśród moskiewskiej elity biznesowej szum przed wyborami nie był powodowany chęcią naprawy gospodarki. Chodziło o to, że niedawne sankcje Waszyngtonu wobec Rosji za zakłócenia wyborcze jeszcze bardziej zwiększają potrzebę zmniejszenia wrażliwości Rosji na globalne naciski.

Jaką stronę Putina zobaczymy w czwartej kadencji? Najpewniej najlepszym rozwiązaniem dla Rosji byłby powrót Putina sprzed lat, agresywnego reformatora, który chce uczynić z Rosji prawdziwą potęgę gospodarczą. Naciski pchają go w tym kierunku. Ale obserwacja rzeczywistości sugeruje, że zobaczymy więcej z niedawnego Putina, defensywnego menedżera ekonomicznego w kraju i agresora za granicą.

Ruchir Sharma, "The New York Times"

Ruchir Sharma to autor książki "The Rise and Fall of Nations: Forces of Change in the Post-Crisis World", główny strateg międzynarodowy w Morgan Stanley Investment Management, uznany publicysta i pisarz.