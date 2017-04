Rosja ma ciężką rękę. Odczują to Bałkany

The New York Times

Po dwóch latach względnej stabilizacji i nadziei na dobrobyt, Serbia powraca do starej retoryki i dąży do hegemonii. Czyni to, destabilizując Bałkany. Rozszerza swoje siły militarne i zmierza do dominacji gospodarczej na wspólnym regionalnym rynku, co - w ocenie Kosowa - jest nie do zaakceptowania. Wszystkiemu przygląda się znad ramienia Serbii Rosja.

Zdjęcie Starcia w Prisztinie w 2015 r. Protesty przeciwko porozumieniu, jakie Kosowo zawarło z Serbią /AFP

Od dawien dawna ciemne siły historii traktowały Bałkany jako odpowiednie pole do realizowania wielkich planów, które miały im zapewnić światową sławę.



Rosja w sposób oczywisty wykorzystuje Serbię. Chce nie tylko odzyskać przyczółek na Bałkanach, ale również zemścić się na NATO, USA i całym Zachodzie. Dąży do odzyskania swojej pozycji i znaczenia, które straciła po upadku sowieckiego imperium.

Serbia nie uznała niepodległości, jaką Kosowo uzyskało dekadę temu w wyniku wojny, w którą w 1999 roku zaangażowało się NATO. Cel interwencji: zapobiec katastrofie humanitarnej, spowodowanej decyzjami serbskiego despoty Slobodana Milosevicia.

W wyborach prezydenckich, które odbyły się 2 kwietnia, Serbowie nie tylko poparli rząd, który sprzeciwiał się niezależności Kosowa. To oni zapewnili Rosji oczekiwane zwycięstwo. Rosja zaledwie parę dni wcześniej wyraziła zgodę na nową dostawę myśliwców i czołgów bojowych do Serbii. Chodziło oczywiście o umocnienie pozycji na Bałkanach.

Ubiegający się o fotel prezydencki ze stanowiska premiera Aleksander Vucic (obecnie prezydent elekt - red.) opierał swoją kampanię na fałszywych zapewnieniach, że widzi Serbię w Unii Europejskiej i że życzyłby sobie, by jego kraj był dla innych dobrym sąsiadem. Chyba nie ma nic bardziej oddalonego od prawdy.

Z jednej strony Serbia rozpoczęła rozmowy dotyczące przystąpienia do Unii, z drugiej - jak można zauważyć - z dnia na dzień coraz bardziej oddala się od demokratycznych zasad UE.

Zbliżenie Serbii z Rosją w jasny sposób pokazuje cel, jakim nie jest z pewnością solidarność z Unią Europejską, ale raczej dominacja na Bałkanach w rosyjskim stylu, czyli osiągnięta przez podżeganie do niestabilności. Skąd ta taktyka? Wszystko po to, by znaleźć pretekst do przejęcia władzy w imię przywrócenia tej stabilności.

Serbia może może w związku z tym dążyć - na żądanie Rosji - do stworzenia strefy wpływów przez wykorzystywanie i prowokowanie serbskiej mniejszości w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Czarnogórze, a także Chorwacji i Macedonii. To znacznie osłabiłoby te kraje i jednocześnie umożliwiło zdominowanie ich w chwili, gdy chciałyby się dostać do UE. A przecież Unia musi się obecnie zająć własnymi problemami. Światowy porządek jest więc zagrożony.

(...)

Strategią Serbii wymierzoną w Kosowo jest użycie mniejszości serbskiej do przeciwstawiania się instytucjom i powodowania napięć. Taktyki obejmują kampanie dezinformacyjne, próby aresztowań lub ekstradycji obywateli Kosowa i politycznych przywódców.

(...)

Serbia wspiera działające nielegalnie równoległe instytucje - w ten sposób pomaga Serbom na terytorium Kosowa. To oczywiście narusza suwerenność wewnętrzną i utrudnia integrację kosowskich Serbów. Oficjalne wizyty w Kosowie są wykorzystywane do promowania i rozpowszechniania antagonizmów etnicznych.

Serbia popierała również budowę muru w Kosowskiej Mitrovicy, który fizycznie rozdzielił tę zmieszaną populację północnej części miasta wzdłuż linii etnicznych. Mur ostatecznie usunięto (w lutym 2017 r. - red.) pod naciskiem rządu Kosowa.

Zdjęcie Wyburzanie muru w Kosowskiej Mitrovicy / AFP

Podobne prowokacyjne działania, wspierane przez Rosję, miały miejsce w Bośni i Hercegowienie, a także w Czarnogórze, która doświadczyła nieudanej próby zamachu stanu, co wstrząsnęło z kolei demokratycznymi strukturami w państwie i utrudniło proces włączania Czarnogóry do NATO. Sprawa jest w toku (we wtorek Donald Trump podpisał protokół dotyczący akcesji Czarnogóry do NATO - red.)

Co najbardziej martwi w przypadku Serbii? Szybka militaryzacja w asyście Rosji, która dostarcza systemy obrony powietrznej oraz inne wyrafinowane urządzenia wojskowe.

(...)

Te niebezpieczne geopolityczne gierki są realizowane w chwili, kiedy kraje bałkańskie powinny podążać drogą prowadzącą do stabilności i postępu. Serbia tę drogę blokuje.



Podczas spotkania premierów Bałkanów Zachodnich w Sarajewie w zeszłym miesiącu zaproponowano wspólny rynek na Bałkanach. Ale gospodarcza integracja w regionie nie będzie opłacalna, dopóki Serbia i Bośnia i Hercegowina nie uznają niepodległości Kosowa i nie zaakceptują jego prawa do równego udziału i prawa do reprezentacji we wszystkich regionalnych organach.

Agresywna polityka Serbii odbiega fundamentalnie od wszelkich zobowiązań do normalizowania relacji z Kosowem. Podejmowane działania są sprzeczne z integracją europejską i stwarzają nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa całych Bałkanów Zachodnich.

Dlaczego Serbia wróciła do swoich starych zwyczajów? Oprócz współpracy z Rosją, nigdy nie poradziła sobie we właściwy sposób ze swoją przeszłością. Nadal nie chce się zajmować zbrodniami wojennymi reżimu Milosevicia. Odrzucenie odpowiedzialności za zbrodnie wojenne w Kosowie utrwala tylko kulturę bezkarności, co z kolei zachęca Serbię do zwiększania swojej potęgi militarnej, przeciwstawiania się europejskiej ścieżce integracji i odgrywania roli strażnika Rosji.

Bezpieczeństwo naszego regionu nie może być zagwarantowane przez potężne siły zbrojne i biedne kraje. Można je zagwarantować jedynie przez wspólne zobowiązanie do integracji euroatlantyckiej i pokoju demokratycznego.

Ważne jest, żeby wszyscy widzieli Serbią taką, jaka naprawdę jest, a nie jaka próbuje być. Ważne, żeby dostrzegać fakt, że Serbia jest wykorzystywana przez Rosję w wielkim programie odzyskiwania władzy. Prowokacje tych dwóch państw w regionie nie mogą być ignorowane. Działania te stwarzają poważne zagrożenie nie tylko dla państw regionu, ale również dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Pomimo tych zagrożeń, Kosowo - wspierane przez UE i USA - pozostaje zaangażowane w normalizację stosunków z Serbią. To jest droga promowania współpracy - dwóch suwerennych państw, które zmierzają do integracji euroatlantyckiej i poprawy życia swoich obywateli.

Zdjęcie Amerykańscy żołnierze w Kosowie. Misja pokojowa NATO. Zdjęcie z 2014 roku / AFP

Jednak Serbia nadal poszukuje ekspansji poza swoimi granicami, zatem wspólnota międzynarodowa musi być przygotowana do podjęcia niezbędnych działań na rzecz pokoju i stabilności regionu. Rosja nie tylko wspiera ambicje Serbii, ale również je gwarantuje, choć sama nigdy nie została zaakceptowana w roli pośrednika na Bałkanach.

Stany Zjednoczone i Unia Europejska inwestują w promowanie demokracji, odbudowy i bezpieczeństwa ludzi, podczas gdy Rosja inwestuje w promowanie autorytaryzmu, zniszczenia i braku bezpieczeństwa. Zatem dla Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO konieczne jest wdrożenie wszystkich niezbędnych pokojowych i zapobiegawczych środków, mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności na Bałkanach.

Dalsza obecność NATO w Kosowie ma kluczowe znaczenie nie tylko dla Kosowa, ale także dla całego regionu.

Najlepsze siły dyplomatyczne demokratycznego świata zostaną wezwane, by pomóc Bałkanom przejść ostatni etap starań o trwały pokój i zablokować zwycięstwo najciemniejszych sił regionu.

Enver Hoxhaj/2017 The New York Times

(Hoxhaj jest ministrem spraw zagranicznych Kosowa)

Tłum. Ewelina Karpińska-Morek