Spróbuj ćwiczeń na wczesne stadium choroby Alzheimera

Dla niektórych osób z wczesnym stadium choroby Alzheimera częste i żwawe spacery mogą przyczynić się do wzmocnienia zdolności fizycznych i spowolnić utratę pamięci - wynika z jednych z pierwszych badań dotyczących aktywności fizycznej jako eksperymentalnego sposobu leczenia demencji. O sprawie pisze "The New York Times".

Wyniki wspomnianych badań są zachęcające, jednak wykazały, że poprawa stanu zdrowia była niewielka i nie występowała u wszystkich uczestników eksperymentu. Zrodziły się pytania, jak i dlaczego ćwiczenia fizyczne niektórym osobom z demencją pomagają, a innym nie.

Dotychczasowe badania



Choroba Alzheimera dotyka ponad 5 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych i ponad 35 milionów na całym świecie. W ciągu 20 lat liczba ta prawdopodobnie się podwoi. Obecnie nie istnieją niezawodne sposoby na wyleczenia Alzheimera.

Wcześniejsze badania zdrowych osób w podeszłym wieku wykazały, że istnieje relacja pomiędzy regularnymi ćwiczeniami i poprawą pamięci. Jest znacznie mniej prawdopodobne, by u aktywnych fizycznie starszych osób rozwijały się łagodne zaburzenia zdolności poznawczych. To częsty zwiastun choroby Alzheimera, zauważalny przede wszystkim u ludzi starszych prowadzących osiadły tryb życia.

Skany mózgu pokazują, że starsze osoby, które są sprawnie fizycznie, mają tendencję do posiadania większego hipokampu, niż osoby prowadzące osiadły tryb życia. Hipokamp jest częścią mózgu najściślej powiązaną z funkcją pamięci. Większość z wcześniejszych badań miała skontrolować, czy ćwiczenia fizyczne mogą zapobiegać chorobie Alzheimera.

Wciąż niewiele jednak wiadomo na temat tego, czy można zmienić przebieg Alzheimera u ludzi, którzy już na niego zachorowali.

Najnowszy eksperyment



Podczas nowego badania, opublikowanego w lutym w czasopiśmie naukowym PLoS ONE, naukowcy z University of Kansas pracowali bezpośrednio z ludźmi, u których wcześniej zdiagnozowano Alzheimera. Choroba ta może z upływem czasu wpływać na koordynację, dlatego badacze skupili się na kobietach i mężczyznach we wczesnym stadium rozwoju choroby, którzy nadal mieszkali w swoich domach i potrafili samodzielnie, bezpiecznie chodzić lub wykonywać inne rodzaje lekkich ćwiczeń.

Ostatecznie naukowcy zwerbowali około 70 mężczyzn i kobiet z chorobą Alzheimera. Odwiedzili oni laboratorium na uniwersytecie, gdzie naukowcy przeskanowali ich mózgi, przetestowali pamięć i umiejętność myślenia, wytrzymałość tlenową i zdolności fizyczne. Sprawdzili m.in., czy potrafią samodzielnie podnieść się z krzesła, podnosić przedmioty itp.

Następnie podzielono ochotników na dwie grupy.

Jedna z grup rozpoczęła nadzorowany program chodzenia, który miał podnieść ich kondycję fizyczną. W ciągu kilku tygodni trwania badania stopniowo poruszali się dłużej i szybciej, aż w końcu osiągnęli poziom co najmniej 150 minut żwawego spacerowania na tydzień. We wcześniejszych eksperymentach naukowcy z Kansas odkryli, że taka czynność znacząco poprawiła wydolność tlenową i zdolność zapamiętywania wśród starszych osób bez Alzheimera.

Druga grupa, służąca jako punkt odniesienia, rozpoczęła zajęcia z rozciągania i wzmacniania. Ich sesje zostały zaplanowane w taki sposób, by były to ćwiczenia lekkie, które nie zwiększają wytrzymałości tlenowej. Miały jedynie naśladować czasowe zaangażowanie i interakcje społeczne grupy spacerowiczów.

Obie grupy kontynuowały wykonywanie zestawu ćwiczeń przez sześć miesięcy, a następnie wróciły do laboratorium na powtórne badania. Kilku uczestników z każdej grupy odniosło drobne urazy i odpadło podczas programu. Większość dobrze znosiła ćwiczenia.

Pozytywne wyniki badań u niektórych uczestników



Co zachęcające, wielu z uczestników - zwłaszcza wśród spacerowiczów - poprawiła swoje zdolności fizyczne dzięki eksperymentowi. Jednak efekty badania wpływające na myślenie i pamięć były bardziej zróżnicowane.

Większość osób z drugiej grupy, kontrolnej, po eksperymencie było nieco mniej zdolnych do logicznego rozumowania i zapamiętywania, niż sześć miesięcy wcześniej - wykazały nowe badania. Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające w niewielkim stopniu lub w ogóle nie spowolniły progresji choroby. Wielu spacerowiczów z pierwszej grupy również nie odnotowało lepszych wyników niż przed eksperymentem.

Jednak niektórzy spacerowicze myśleli i zapamiętywali o wiele lepiej. Badania wykazały u nich także niewielki zwiększenie rozmiaru hipokampa mózgu, czyli tej części, która zostaje bardzo wcześnie zaatakowana w przebiegu choroby Alzheimera.

Próbując ustalić, dlaczego u niektórych spacerowiczów zaobserwowano pozytywne skutki ćwiczeń, a u innych nie, naukowcy sięgnęli głębiej do swoich danych i stwierdzili, że ci, którzy zwiększyli wydolność tlenową, zwiększyli też zdolność do zapamiętywania i myślenia. Równocześnie zwiększyła się masa ich mózgu.

Naukowców zaskoczyło, że tylko kilku spacerowiczów z chorobą Alzheimera zyskało dzięki programowi lepszą wytrzymałość. Ten sam zestaw ćwiczeń, który wcześniej zwiększył wydolność tlenową niemal każdej zdrowej, starszej osoby, korzystnie wpłynął tylko na kilka osób z chorobą Alzheimera.

"Odkrycie to sugeruje, że mogą istnieć fizjologiczne różnice na poziomie komórkowym między ludźmi zdrowymi i chorującymi na Alzheimera" - powiedziała Jill Morris, starszy naukowiec z Alzheimer’s Disease Center na University of Kansas.

"W rezultacie, ciała i mózgi osób chorujących na Alzheimera mogą być naprawdę niezwykłe w porównaniu do osób w podeszłym wieku, które są zdrowe. Mogą też zupełnie inaczej, jeśli w ogóle, reagować na ćwiczenia fizyczne" - dodała.

Najbardziej pozytywnym wnioskiem z jej badań, na który zwraca uwagę, jest to, że ci ludzie z chorobą Alzheimera, którzy wzmocnili swoją wytrzymałość, ogólnie poprawili również swoją zdolność do myślenia. Progresja choroby zwalniała w miarę, jak wzrastała ich sprawność fizyczna.

"Jest prawdopodobne, że właściwe dobrane programy ćwiczeń fizycznych mogą zmodyfikować przebieg choroby" - podkreśliła Jill Morris. "Po prostu jeszcze nie wiemy, jakie są idealne programy tych ćwiczeń" - dodała.

Ona i jej koledzy są w trakcie prowadzenia badań, w których planują różne rodzaje i liczbę potrzebnych ćwiczeń dla osób z chorobą Alzheimera.

