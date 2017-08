Tylko sześć narodów gotowych do walki z globalną pandemią

The New York Times

Tylko sześć narodów na świecie ocenia się jako gotowe do walki z ewentualną globalną pandemią, groźną dla życia ludzi lub zwierząt - czytamy na łamach "The New York Times".

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /ALEX HOFFORD / POOL /AFP

Tylko w sześciu państwach na świecie - trzech bogatych i trzech biednych - podjęto kroki, by w razie ewentualnej globalnej pandemii, groźnej dla ludzi lub zwierząt, móc stawić jej czoła - wynika z raportu sponsorowanego przez Bank Światowy.

Zwięzły dokument o nazwie "Od paniki i zaniedbania po inwestowanie w ochronę zdrowia" (ang. From Panic and Neglect to Investing in Health Security) stworzyli eksperci z Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz afrykańskich i azjatyckich banków rozwoju.



Trzema zamożnymi krajami, którym wystawiono pozytywną ocenę gotowości, są: Finlandia, Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone.

Od kwietnia br. dwóm ewaluacjom poddano też kraje biedne. Trzy z nich - Erytrea, Pakistan i Tanzania - przeszły je pozytywnie, opisując, w jaki sposób zamierzają znaleźć pieniądze na skorygowanie ujawnionych niedociągnięć.



Jim Yong Kim, obecny prezes Banku Światowego, podkreślił, że zdecydowanie popiera tworzenie funduszy nadzwyczajnych do walki w obliczu wybuchu niespodziewanych, groźnych chorób.



Ewaluacje przeprowadzane są we współpracy z Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE). Jak wskazuje "The New York Times", nawet choroby, które zagrażają tylko zwierzętom, mogą zaszkodzić całym gospodarkom poprzez ograniczanie eksportu mięsa, a w efekcie wzrost cen żywności.



W raporcie podkreślono, że coroczna liczba ognisk chorób na świecie wzrosła trzykrotnie od 1980 r. Ich rozprzestrzenianiu się sprzyjają m.in. podróże lotnicze - wskazano.



Dokument zawiera też szacunki dotyczące szkód gospodarczych, spowodowanych przez różne epidemie. Dla przykładu, przez zakaźne zapalenie płuc SARS, które zabiło w Azji Południowo-Wschodniej 774 osoby, PKB Chin spadło w 2003 r. o 0,5 procent.

(jm)