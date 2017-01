Zamarzając na śmierć u drzwi Europy

The New York Times

Nieprzygotowanie do zimy zagraża życiu tysięcy uchodźców - ostrzega w internetowym wydaniu "The New York Times". Międzynarodowe organizacje alarmują, że dzieci mieszkające w prowizorycznych schroniskach na Bałkanach mogą tam zamarznąć na śmierć.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /ANDREJ ISAKOVIC /AFP

Zdani na własne siły

Z powodu przemieszczającego się nad Europą aż po Morze Śródziemne podmuchu arktycznego powietrza tysiące uchodźców i migrantów znalazło się w pułapce w namiotach obozowych. Inni są zdani na własne siły - podczas długiej i męczącej wędrówki przez zaśnieżone drogi, ukrywają się w opuszczonych budynkach, narażając na odmrożenia i hipotermię. Co najmniej pięć osób zmarło w Grecji i Bułgarii.

Prawie 60 tysięcy ludzi szukających schronienia w Europie jest upchniętych w Grecji w nędznych obozach. Mieszkają w namiotach, które nie gwarantują im żadnej ochrony przed śniegiem i mrozem. Wielu z nich żyje tam miesiącami.

Zgodnie z umową pomiędzy Turcją i Unią Europejską przyjętą w ubiegłym roku, ci uchodźcy, którzy nie kwalifikują się do otrzymania azylu, mają być odsyłani do Turcji, gdzie ich prawa człowieka są bardzo dalekie od zapewnienia. Jeśli zaś chodzi o tych, którzy spełniają warunki do otrzymania azylu, nie wiadomo, gdzie mają pójść. Antyimigranckie nastroje wciąż rosną, a kraje Unii Europejskiej cały czas stawiają opór w przyjęciu co najwyżej 160 tys. uchodźców z Włoch i Grecji, na co wyraziły zgodę w 2015 roku.



Tysiące uchodźców, w tym dzieci, może umrzeć z zimna

Na Bałkanach sytuacja również jest przerażająca. Międzynarodowa organizacja Save the Children ostrzegła, że dzieci mieszkające w prowizorycznych schroniskach w Serbii mogą tam zamarznąć na śmierć.

"Brak odpowiedzi ze strony Unii Europejskiej sprawia, że tysiące uchodźców, w tym dzieci bez jakiejkolwiek opieki, pozostaje - dosłownie - na lodzie" - skarżył się Andreas Ring, przedstawiciel organizacja na Bałkanach.

W ubiegłą środę Grecja wysłała na Lesbos statki marynarki wojennej, by zapewnić dach nad głową około 500 uchodźcom, a innych upychała w hotelach. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców współpracuje z władzami Serbii przy rozprowadzaniu grzejników, koców, ciepłych ubrań i butów. Nie ma jednak usprawiedliwienia dla Europy, która nie jest przygotowana do zimy.



Zdjęcie Na Bałkanach panują bardzo ciężkie warunki atmosferyczne /AFP

Międzynarodowe organizacje alarmują

W listopadzie 78 organizacji zajmujących się ochroną praw dzieci, w tym UNICEF, wezwały Unię Europejską i jej członków, żeby uczyniły więcej w zakresie ochrony najmłodszych uchodźców.



Stephane Moissaing, szef misji Lekarze Bez Granic w Serbii, powiedział: "Przez wiele miesięcy wzywaliśmy Unię Europejską, UNHCR i serbskie władze do wprowadzenia w życie długoterminowych rozwiązań, aby uniknąć właśnie takiej katastrofalnej sytuacji".

"Cierpią za to, że przeżyli"

Czy się to Europie podoba, czy nie, coraz więcej ludzi jest w drodze. Co najmniej 550 osób zmierzających do Włoch zostało uratowanych w ubiegły piątek, a około 180 innych osób utonęło w sobotę u wybrzeży Libii. Zgonów będzie więcej, jeśli zdesperowani ludzie, poszukując bezpieczeństwa, nadal będą odcinani od legalnych dróg. Cierpią za to, że przeżyli, będąc brutalnie odrzucani, gdy docierają do drzwi Europy.

Redakcja "The New York Times"

Tłum. JM.