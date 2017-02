1.02. 2017: Fakty dnia

Przedstawiamy zestawienie najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata.

Afera reprywatyzacyjna: Wnioski o areszt dla czterech osób

Zdjęcie Warszawska afera zatacza coraz szersze kręgi / Rafał Guz / PAP

Wrocławska prokuratura regionalna przedstawiła we wtorek dwa zarzuty b. urzędnikowi stołecznego ratusza Jakubowi R. i trzy adwokatowi Robertowi N. ws. "dzikiej reprywatyzacji" nieruchomości w Warszawie. Zarzuty uczestnictwa w oszustwie usłyszały też trzy pozostałe zatrzymane w tej sprawie osoby. Prokuratura złożyła wnioski o tymczasowy trzymiesięczny areszt dla czterech z pięciu osób, które usłyszały zarzuty. Chodzi o byłego urzędnika ratusza Jakuba R., adwokata Roberta N. oraz rodziców urzędnika - Wojciecha R. i Alinę D.

Premier o tzw. planie Morawieckiego: Nie spełnił moich oczekiwań

Zdjęcie Beata Szydło i Mateusz Morawiecki / Jacek Domiński / Reporter

Rząd nie przyjął Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. plan Morawieckiego), ponieważ - jak powiedziała w środę premier Beata Szydło - nie spełniła ona do końca jej oczekiwań. Premier podkreśliła, że to najważniejsza strategia PiS i "musi być perfekcyjna".





"Nie przyjęliśmy wczoraj tego dokumentu ze względu na to, że pewne poprawki jeszcze będą naniesione. On wymagał jeszcze doprecyzowania. Ja również zgłosiłam kilka zastrzeżeń. Natomiast mogę powiedzieć, że kształt tego dokumentu, który został przedstawiony wczoraj, nie ulegnie zmianie" - powiedziała premier w środę na konferencji prasowej po spotkaniu z minister cyfryzacji Anną Streżyńską i ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem, w ramach przeglądu resortów



WOŚP nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla

Zdjęcie 25. Finał WOŚP na placu Biegańskiego w Częstochowie / Grzegorz Skowronek /

Norweski Komitet Noblowski przyjął zgłoszenie kandydatury Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla. - Nie traktujemy tego, jako wyróżnienia dla WOŚP w sensie organizacji, ale dla WOŚP jako ruchu społecznego - komentuje w rozmowie z Interią rzecznik Orkiestry Krzysztof Dobies.



Oficjalne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia dotarło już do prof. Adama Grzegorczyka, rektora warszawskiej Wyższej Szkoły Promocji, który jest autorem wniosku o przyznanie WOŚP Nagrody Nobla.



Waszczykowski: Zaskarżymy rosyjskie śledztwo smoleńskie

Zdjęcie Witold Waszczykowski / Frederic Sierakowski / East News

W najbliższym czasie planowane jest złożenie skargi w sprawie rosyjskiego śledztwa dot. katastrofy smoleńskiej do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze - poinformował w środę szef MSZ Witold Waszczykowski. To kwestia dni lub tygodni - dodał.



"Będziemy skarżyć zarówno śledztwo rosyjskie do Strasburga, jak i będziemy skarżyć, odnosić sprawę do trybunałów rozjemczych o zwrot zagarniętego mienia przez Rosję. Dlatego, że w tej chwili utrzymywanie tego wraku, już prawie szósty rok, nosi znamiona zagarnięcia polskiego mienia" - mówił Waszczykowski.



Hesja: Wielka obława na szajkę islamistyczną

Zdjęcie Niemiecka policja podczas obławy / AFP

Podczas obławy na osoby podejrzane o związki z islamskim terroryzmem heska policja przeszukała w środę dziesiątki obiektów i aresztowała jedną osobę. Głównym podejrzanym jest Tunezyjczyk, któremu zarzuca się rekrutację ochotników dla IS.



Heska policja poszukiwała w czasie obławy ogółem 16 osób w wieku od 16 do 46 lat - poinformował prokurator generalny we Frankfurcie nad Menem. Obławę zorganizowano we wczesnych godzinach rannych. Przeszukano 54 obiekty.

