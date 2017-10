10 października 2017: Fakty dnia

Historyczne przemówienie premiera Katalonii, strajk głodowy lekarzy rezydentów, nowy pomysł Jarosława Gowina i plan Joanny Muchy dla całej opozycji. Sprawdź, co dziś wydarzyło się w kraju i na świecie.

Zdjęcie Carles Puigdemont w Barcelonie /AFP

Ważne oświadczenie premiera Katalonii

Puigdemont zwrócił się do parlamentu Katalonii o mandat do ogłoszenia niepodległości i zaproponował, by zawiesił on skutki deklaracji niepodległości w celu rozpoczęcia rozmów. - Katalonia stanie się państwem. Powiedzieli tak Katalończycy w demokratycznej drodze - podkreślił.



Zdjęcie Przedstawiciel rezydentów Jarosław Biliński i przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Piotr Bukiel podczas konferencji prasowej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym / Tomasz Gzell / PAP

Rezydenci apelują do premier Szydło

Protestujący rezydenci ponowili apel o spotkanie z premier Beatą Szydło. "Jesteśmy ciągle gotowi i otwarci do rozmów; czekamy na informacje ze strony rządu, gdyż tylko w ten sposób możemy rozwiązać ten problem" - oświadczyli w środę rezydenci. Młodzi lekarze zapowiadają na sobotę protest przez Kancelarią Premiera oraz planują lokalne strajki głodowe.



"Premier Beata Szydło spotka się z protestującymi lekarzami-rezydentami pod warunkiem, że młodzi medycy przerwą głodówkę" - zapowiedział z kolei w rozmowie z reporterem RMF FM rzecznik rządu Rafał Bochenek.



Zdjęcie Jarosław Gowin / Marek Kuwak / Reporter

Jarosław Gowin zakłada nową partię

"Polska Razem ze środowiskami wolnorynkowej prawicy powoła nową partię, jej kongres odbędzie się jeszcze jesienią" - poinformował w TVN24 wicepremier Jarosław Gowin.



Zdjęcie Poseł Nowoczesnej Piotr Misiło / Stanisław Kowalczuk / East News

Nowoczesna będzie mieć nowego szefa?

Poseł Nowoczesnej Piotr Misiło zapowiedział, że podczas najbliższych wyborów władz partii, będzie się ubiegał o stanowisko jej przewodniczącego. Konwencja wyborcza Nowoczesnej ma odbyć się w dniach 25-26 listopada w Warszawie.



Zdjęcie Joanna Mucha / Radek Pietruszka / PAP

Joanna Mucha ujawniła plan dla opozycji

"Jest dzisiaj konieczność, by określić plan na kolejne 25 lat; to nasze pokolenie, pokolenie czterdziestolatków powinno wziąć na siebie trud jego przygotowania" - powiedziała posłanka PO Joanna Mucha. Dodała, że przygotowała założenia takiego programu i przedstawi go liderom opozycji. Nie wszyscy jednak członkowie jej partii przyjęli z zadowoleniem propozycje posłanki.



Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / JUNG YEON-JE / AFP

UE zaostrza sankcje wobec Korei Północnej