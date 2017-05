11 maja 2017: Fakty dnia

Kolejne informacje w sprawie śmierci Polki w Egipcie, spekulacje Grzegorza Schetyny na temat wewnętrznej sytuacji w PiS i zamieszanie wokół miesięcznicy smoleńskiej. Sprawdź najważniejsze wydarzenia dnia!

Kolejne informacje w sprawie śmierci Polki w Egipcie

Policja przesłuchała już kilkadziesiąt osób w związku ze śmiercią Magdaleny Ż. w Egipcie i apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mają w tej sprawie jakiekolwiek informacje - powiedział w czwartek komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.



Według wstępnych ustaleń, 27-letnia Magdalena Ż. 25 kwietnia poleciała na wycieczkę do kurortu Marsa-Alam. Po dwóch dniach partnera kobiety, który miał z nią kontakt telefoniczny, zaniepokoiło jej zachowanie; zaplanował jej wcześniejszy powrót do kraju. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia Ż. trafiła do szpitala. W tym samym czasie do Egiptu przyjechał jej znajomy, aby zabrać ją do Polski. W szpitalu w niedzielę dowiedział się, że kobieta nie żyje; zmarła w wyniku obrażeń wskutek upadku z pierwszego lub drugiego piętra szpitala w Marsa-Alam, w którym przebywała.



Oto, co udało się ustalić do tej pory

Zamieszanie wokół miesięcznicy smoleńskiej

"Wściekły atak nienawiści wobec osób, które uczestniczyły w uroczystościach z okazji miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, jest rzeczą niebywałą i niespotykaną" - powiedziała premier Beata Szydło.



Jak poinformował w środę późnym wieczorem rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Mariusz Mrozek, policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę, który miał w środę uderzyć Adama Borowskiego podczas miesięcznicy smoleńskiej. Materiały w tej sprawie mają być w czwartek przekazane do prokuratury. Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL Adam Borowski powiedział w rozmowie z PAP, że po zakończeniu uroczystości został uderzony w twarz przez jednego z kontrmanifestujących.

Przypomnijmy, że kontramnifestujący zgromadzeni na przeciw uroczystości obchodów 85. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w trakcie przemówienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wyciągnęli flagi UE, Polski oraz białe róże. Skandowali "Konstytucja" i "Praworządność", przerywając przemówienie szefa PiS gwizdami.



PKW o wyborach samorządowych

Z kodeksu wyborczego wynika, że wybory samorządowe 2018 miałyby się odbyć tego samego dnia, co obchody Narodowego Święta Niepodległości. Państwowa Komisja Wyborcza w czwartkowym komunikacie oświadczyła, że nie może dojść do takiej sytuacji.



W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej, wymagana byłaby zmiana Kodeksu wyborczego tak, by organ zarządzający wybory samorządowe - czyli premier - "miał możliwość pewnej dowolności określenia terminu wyborów w granicach ustalonych ustawowo".



W PiS toczy się wojna?

"Ludzie w rządzie PiS - w ogóle w PiS-ie, spierają się ze sobą i kłócą się. Tam się zaczęła wojna domowa" - ocenił szef PO Grzegorz Schetyna.



Kto zasiądzie w komisji reprywatyzacyjnej?

Łukasz Kondratko, Marcin Horała, Jan Mosiński i Sebastian Kaleta będą reprezentować PiS w komisji weryfikacyjnej ws. warszawskiej reprywatyzacji - poinformowała rzeczniczka PiS. Platforma Obywatelska oddeleguje natomiast Roberta Kropiwnickiego - podaje RMF FM.