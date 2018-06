12 czerwca 2018: Fakty dnia

Przedstawiamy najważniejsze informacje z kraju i ze świata.

Zdjęcie Kim Dzong Un i Donald Trump /PAP/EPA

Spotkanie Donald Trump-Kim Dzong Un w Singapurze

Korea Północna zobowiązuje się do starań o "całkowitą denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego" - wskazano w dokumencie, podpisanym przez przywódcę tego kraju Kim Dzong Una i amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na zakończenie ich wtorkowego szczytu w Singapurze.

We wspólnym dokumencie Trump zobowiązał się do udzielenia Korei Płn. gwarancji bezpieczeństwa, ale nie sprecyzowano, o jakie gwarancje chodzi. W tekście nie znalazł się również konkretny harmonogram likwidacji północnokoreańskiego arsenału jądrowego.

USA i Korea Płn. zobowiązały się do zbudowania "nowych relacji", które mają odzwierciedlać pragnienie "pokoju i dobrobytu" ich mieszkańców. Zapowiedziano również starania o wydobycie i repatriację szczątków jeńców z czasu wojny koreańskiej z lat 1950-1953.

Zdjęcie Tomasza Komendę 18 lat spędził w więzieniu / Jacek Domiński / Reporter

"Fakt": Kluczowy świadek w sprawie Komendy nie żyje

"Fakt" ustalił, że w sobotę w jednym z wrocławskich szpitali zmarła w tajemniczych okolicznościach Dorota P., czyli kluczowy świadek w sprawie Tomasza Komendy. To także jedna z sześciu osób, którą uniewinniony mężczyzna obwinił o udział w jego niesłusznym oskarżeniu - podał we wtorek dziennik.

"Kto i dlaczego doprowadził do oskarżenia, a następnie skazania Tomasza Komendy? Odpowiedzi na to pytanie od kilku tygodni szukają prokuratorzy z Łodzi. I prawdopodobnie już nigdy prawda o tej sprawie już nigdy może nie wyjść na jaw" - pisze gazeta. Jak informuje "Fakt", "śledczy interesowali się nią (Dorotą P. - PAP) od ponad roku".

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / LUKASZ GRUDNIEWSKI / East News

Podwójne zabójstwo w stolicy. Jest opinia biegłych

Dobiega końca śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa w warszawskiej Falenicy. Prokuratura dostała opinię psychiatryczną, według której 26-letni Mateusz G., mordując rodziców, nie wiedział, co robi. Postępowanie trzeba więc będzie umorzyć, a sprawcę być może izolować.

"Opinię biegłych psychiatrów uzyskaliśmy około miesiąca temu. Została ona sporządzona po kilkutygodniowej obserwacji Mateusza G. Wynika z niej, że podejrzany w czasie popełniania obu zarzucanych mu czynów miał zniesioną poczytalność" - powiedział prokurator Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zdjęcie Frans Timmermans / JOHN THYS / AFP

RMF: Szymański nie spotka się z Timmermansem. Koniec dialogu?

Nie dojdzie do spotkania wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa z wiceszefem MSZ Konradem Szymańskim w Strasburgu, choć obaj panowie przebywają dzisiaj na terenie budynku Parlamentu Europejskiego, a jutro mają zapaść ważne decyzje w sprawie Polski (m.in. chodzi o wysłuchanie Polski w Radzie UE) - podaje RMF FM. W dodatku od tygodni mówi się w kuluarach o wizycie Timmermansa w Polsce. We wstępnych rozmowach Polski z KE pojawił się termin wczorajszego poniedziałku, teraz mówi się o przyszłym tygodniu.



O tym, że nie dojdzie do spotkania Timmermans-Szymański, poinformowały korespondentkę RMF FM źródła w Komisji Europejskiej, jak i strona polska. "Rozmowy ministra Szymańskiego dotyczą budżetu UE, brexitu i dyrektywy gazowej. Kwestia praworządności pojawia się na marginesie" - wyjaśnił jeden z polskich dyplomatów. "Nie sprowadzajmy całej polityki UE do Timmermansa" - dodał.

Zdjęcie Nowa koalicja w Warszawie / Jacek Lagowski / FORUM

Nowa koalicja w stolicy. Śpiewak: Będziemy trzecią siłą

Partia Razem, Inicjatywa Polska, stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa i Zieloni ogłosili we wtorek zawiązanie koalicji wyborczej w stolicy. "Będziemy trzecią siłą, która zawalczy o drugą turę" - mówił lider WMW Jan Śpiewak.

Zdaniem Śpiewaka porozumienie czterech organizacji to "bezprecedensowa sytuacja, jeśli chodzi o historię polityczną Warszawy". "My będziemy trzecią siłą, która będzie walczyć o drugą turę" - podkreślił na konferencji prasowej pod Pałacem Kultury i Nauki lider WMW.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i minister Paweł Mucha / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent ujawnił propozycje pytań referendalnych

Prezydent Andrzej Duda oraz prezydencki minister Paweł Mucha przedstawili propozycje pytań w referendum konstytucyjnym. Niektóre z pytań mogą zaskakiwać - prezydent chce np., by Polacy zadecydowali, czy wpisać do konstytucji członkostwo w UE.



Prezydencki projekt zawiera 15 pytań.



