17 listopada 2017: Fakty dnia

Nie milkną echa wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy o szefie MON, Witold Waszczykowski chce jak najszybszych decyzji o rekonstrukcji rządu, a główny ekonomista PO zadeklarował, że "nie ciągnie go do polityki". Sprawdź, co jeszcze wydarzyło się dziś w kraju i na świecie.

Zdjęcie Andrzej Duda i Antoni Macierewicz /Jacek Domiński /Reporter

Ostra wypowiedź prezydenta o Antonim Macierewiczu

Nie milkną echa wypowiedzi prezydenta o szefie MON. "Prezydent po prostu powiedział prawdę" - ocenił minister Andrzej Dera. Według niego, Antoni Macierewicz zastosował wobec gen. Jarosława Kraszewskiego podobną metodę, jak w przeszłości PO wobec obecnego szefa MON. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński dodał, że "konieczna jest pilna naprawa relacji na linii Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - Ministerstwo Obrony Narodowej".

"Słowa prezydenta mogły boleć mojego szefa, nie były właściwe" - stwierdził wiceszef MON Tomasz Szatkowski.

Sam prezydent udzielił wywiadu stacji RMF, w którym odniósł się do sprawy.

"Nie pozwolę, aby tego typu metody były stosowane wobec moich pracowników. Moi współpracownicy mają prawo mieć swoje zdanie i mają prawo mieć swoją ocenę, również tego, jaka polityka jest realizowana względem bezpieczeństwa RP i armii. Ja tych ocen wysłuchuję" - powiedział Andrzej Duda.

Zdjęcie Witold Waszczykowski / STANISLAW KOWALCZUK / East News

Waszczykowski: Niech to się już skończy

Szef MSZ chce jak najszybszych decyzji dotyczących rekonstrukcji rządu. Od dawna mówi się, że jest jednym z tych ministrów, którzy mają najsłabsze notowania.



"Ja bym chciał, żeby ten festiwal się już skończył. Niech zapadnie jakakolwiek decyzja. Mam dość, dlatego że to przeszkadza wszystkim resortom; to nie mobilizuje pracowników do pracy. To wpływa też na sytuację międzynarodową" - mówił szef MSZ Witold Waszczykowski pytany w radiowej Jedynce o nastroje przed rekonstrukcją rządu.



Waszczykowski dodał, że nie słyszał wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, w której prezes PiS wspominałby o resorcie spraw zagranicznych w kontekście rekonstrukcji rządu.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski / Stefan Maszewski / Reporter

Trzaskowski: PO nigdy nie poprze sankcji wobec Polski

"Platforma Obywatelska nie popiera i nigdy nie poprze sankcji wobec Polski" - powiedział w piątek kandydat na prezydenta Warszawy z ramienia PO i były europoseł Rafał Trzaskowski jednocześnie dodając, że odbędą się wewnętrzne rozmowy z europosłami PO.

Wiceszef PO Tomasz Siemoniak powiedział, że zarząd partii zostanie prawdopodobnie zwołany w przyszłym tygodniu, kiedy odbywać się będą posiedzenia Sejmu. Nie wiadomo, czy podczas spotkania pojawią się europosłowie partii.

Zdjęcie Wybory samorządowe / Andrzej Hulimka / Reporter

Ekspert: Wybory do samorządu? Największa zmiana od 1990 roku

- Głos obywatela będzie teraz jednocześnie głosem na komitet kandydata - jako głos na komitet będzie liczony w pierwszej kolejności. Do tej pory tam, gdzie były wybory większościowe, głos był oddawany wyłącznie na konkretną osobę. Razem ze zmianą systemu wyborczego logika rywalizacji partyjnej między komitetami, która obowiązuje w wyborach do Sejmu, oraz w wyborach sejmikowych i powiatowych, zostanie przeniesiona również do najmniejszych gmin - ocenił w wywiadzie dla Interii dr Adam Gędźwiłł, ekspert ds. samorządów z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.



Zdjęcie Prof. Andrzej Rzońca został "głównym ekonomistą PO" / Rafał Oleksiewicz / Reporter

Rzońca: Nie ciągnie mnie do polityki

- Nie ciągnie mnie do polityki, ale totalna propozycja bardzo mi się podoba. Pokazuje, że Platforma ma całościową, a zarazem spójną koncepcję na przebudowę kraju - przekonuje w wywiadzie dla Interii główny ekonomista PO Andrzej Rzońca.

Ekonomista odniósł się również do kwestii obecnej polityki fiskalnej twierdząc, że "musi się radykalnie zmienić".



- Platforma Obywatelska w swoim dekalogu gospodarczym na pierwszym miejscu zamieściła punkt "stop zadłużaniu" - przypomniał Rzońca.

Zdjęcie Posiedzenie rządu / Stefan Maszewski / Reporter

Sondaż: Polacy ocenili prezydenta, premier i rząd

Pracę prezydenta Andrzeja Dudy dobrze ocenia 52 proc. badanych, a źle - 35 proc. - wynika z najnowszego sondażu Kantar Public. Polacy są bardziej podzieleni w kwestii oceny pracy rządu Beaty Szydło - 44 proc. respondentów postrzega ją dobrze, taki sam procent badanych jest przeciwnego zdania.

Najlepiej wypełnianie obowiązków przez Andrzeja Dudę oceniają wyborcy PiS oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych. Najgorzej działalność prezydenta Dudy oceniają zwolennicy opozycji.

Zdjęcie Paweł Pudłowski / Stanisław Kowalczuk / East News

Nowi kandydaci na szefa Nowoczesnej

Powiększa się grono kandydatów na przewodniczącego Nowoczesnej. Kolejnymi chętnymi są Katarzyna Lubnauer i Paweł Pudłowski - poinformował w piątek lider Nowoczesnej Ryszard Petru.



Dotychczas swoją kandydaturę na to stanowisko zgłosili Ryszard Petru i Piotr Misiło. Walka o władzę w Nowoczesnej zapowiada się więc interesująco.