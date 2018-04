18 kwietnia 2018: Fakty dnia

Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.

Zdjęcie Piotr Gliński /Radek Pietruszka /PAP

PO zawiadamia prokuraturę ws. kolekcji Czartoryskich

PO składa dwa zawiadomienia - do prokuratury i CBA - ws. sprzedaży kolekcji obrazów należącej do rodziny Czartoryskich.



Według Platformy "mamy do czynienia z gigantyczną aferą, z grabieżą majątku narodowego na kwotę pół miliarda zł". Czytaj więcej



Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński zamiar złożenia zawiadomienia nazwał "bulwersującym".



"Z wydarzania, które miało miejsce półtora roku temu, które od początku było przejrzyste i transparentne robi się jakąś pigułę polityczną. To świadczy oczywiście o polskiej opozycji, opozycji specjalnej troski, która musi wyszukiwać absurdalne historie" - powiedział Gliński. Czytaj więcej





Zdjęcie Donald Tusk / JONATHAN BRADY / East News

Donald Tusk w poniedziałek stawi się w sądzie

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział w środę dziennikarzom, że w poniedziałek stawi się jako świadek w sądzie. Pytany, czy obawia się aresztowania, odpowiedział, że nie ma w zwyczaju skarżyć się na swój los. Zaznaczył jednak, że w Europie PiS uchodzi za "mściwą partię".



Pytany był też przez dziennikarzy o doniesienia medialne, według których obawia się aresztowania w Polsce. Zaznaczył, że dotarły do niego te doniesienia. Czytaj więcej





Zdjęcie Beata Szydło i Jarosław Kaczyński / AFP PHOTO / JANEK SKARZYNSKI / East News

Zawiadomienia do prokuratury ws. Beaty Szydło

Nowoczesna zapowiedziała złożenie wniosku do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skarbowego przez Beatę Szydło. Zawiadomienie ma związek z nagrodami, jakie była premier przyznała swoim sekretarzom i podsekretarzom. Czytaj więcej



Posłowie Nowoczesnej wnioskują też o kontrolę skarbową prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. doniesień o korzystaniu przez niego z usług ochrony. Czytaj więcej



Zdjęcie Dziś rozpoczął się egzamin gimnazjalny 2018 / Piotr Lampkowski / Reporter

Egzamin gimnazjalny 2018. Część humanistyczna

Prawie 350 tys. uczniów klas III gimnazjów w całym kraju przystąpiło dziś do egzaminu gimnazjalnego. Rozwiązywali testy z wiedzy humanistycznej.

W czwartek odbędzie się egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Uczniowie najpierw będą rozwiązywać zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą mieli zadania z matematyki.



W piątek gimnazjaliści przystąpią do egzaminu z języka obcego.



Zdjęcie Syria (zdjęcie ilustracyjne) / AMER ALMOHIBANY / AFP

Przedstawiciele ONZ ostrzelani w Syrii

Szef Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) Ahmet Uzumcu poinformował, że poprzedniego dnia w syryjskiej Dumie ostrzelano zespół specjalny ONZ. Sprawdzał on, czy w miejscu ataku chemicznego, którego miały dokonać siły prezydenta Syrii Baszara el-Asada, jest obecnie bezpiecznie dla misji OPCW.



Inspektorzy OPCW przybyli do Syrii w sobotę. Od poniedziałku mieli pobierać próbki w kontrolowanej przez syryjskie wojska rządowe Dumie, przesłuchiwać świadków i zbierać wszelkie dostępne materiały dowodowe. Czytaj więcej





Zdjęcie Barbara Bush (1925-2018) / AFP

Nie żyje Barbara Bush