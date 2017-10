19 października 2017: Fakty dnia

Trzy kluczowe kwestie w sprawie protestu lekarzy rezydentów, początek szczytu UE w Brukseli i kontrowersje wokół słów Antoniego Macierewicza. Oto, co w czwartek działo się w Polsce i na świecie.

Zdjęcie Protest rezydentów trwa od 2 października /Marcin Bielecki /PAP

Trwa protest rezydentów

Pielęgniarki poparły protestujących



"Popieramy protest medyków i proponujemy rozpoczęcie w trybie pilnym natychmiastowych rozmów i działań w Radzie Dialogu Społecznego" - oświadczyła w czwartek przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.



Rezydenci protestują od 2 października. Część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, inni w Szczecinie i Łodzi. W poniedziałek Porozumienie Zawodów Medycznych, które tworzy kilkanaście związków i organizacji zrzeszających pracowników służby zdrowia, poinformowało o rozszerzeniu protestu rezydentów na inne zawody medyczne.



Przyjęty projekt ustawy



Kilka godzin przed deklaracją pielęgniarek, doszło do małego przełomu w sprawie protestujących.

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy, która ma zagwarantować stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB do 2025 roku. Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do tego pułapu było jednym z głównych postulatów protestujących lekarzy rezydentów.



Spotkanie bez szczęśliwego zakończenia



Tymczasem kolejne spotkanie przedstawicieli protestujących z ministrami zakończyło się niepowodzeniem. Minister Henryk Kowalczyk powiedział, że "nie widzi już podstaw do protestów, a rozszerzanie ich budzi co najmniej zdziwienie".



Protestujący dostali propozycję, a w piątek mają zdecydować, czy przystąpią do rządowego zespołu ds. ich postulatów.



Rozpoczął się szczyt UE w Brukseli

Od dziś w Brukseli odbywa się szczyt Unii Europejskiej. Przed jego rozpoczęciem Angela Merkel sugerowała, że podniesie kwestię praworządności, również w Polsce. Beata Szydło zapowiadała z kolei, że chce rozmawiać o budowie gazociągu Nord Stream 2. Wciąż jednak głównym tematem w UE jest kwestia uchodźców.



Zdjęcie UE / Stanisław Kowalczuk / East News

Kraje Unii Europejskiej, które odmawiają relokacji uchodźców, powinny mieć ograniczony dostęp do funduszy unijnych - wynika ze stanowiska przyjętego w czwartek przez komisję wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego ws. reformy systemy azylowego w UE.

Podkomisja smoleńska potwierdza słowa Antoniego Macierewicza

"Podkomisja do Ponownego Zbadania Katastrofy Lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku informuje, że w pełni potwierdza słowa ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, co do natury zjawisk zapisanych przez jeden z rejestratorów Tu-154M" - napisała w komunikacie jej rzecznik prasowa Marta Palonek.



Zdjęcie Antoni Macierewicz / Bartosz Krupa / East News

Wcześniej jednak unikała jednoznacznego potwierdzenia słów Antoniego Macierewicza, "że w zapisie jednego z rejestratorów prezydenckiego tupolewa znaleziono moment, w którym doszło do eksplozji".



Rasistowski atak w Poznaniu

Policja bada sprawę znieważenia na tle rasistowskim, do którego doszło we wtorek w poznańskim tramwaju. W czwartek funkcjonariusze opublikowali wizerunek osoby odpowiedzialnej za to przestępstwo.

Zdjęcie Rasistowski atak w Poznaniu / Policja

Chrześcijański Ruch Samorządowy dołącza do Gowina

"Do naszej formacji dołącza Chrześcijański Ruch Samorządowy" - poinformował w czwartek wicepremier, szef Polski Razem Jarosław Gowin.



Zdjęcie Jarosław Gowin / Michal Wozniak / East News

Zaznaczył, że w formacji - w którą przekształci się Polska Razem - istotne będzie odwołanie do katolickiej nauki społecznej oraz nauczania św. Jana Pawła II.



Stolica IS upadła, ale gdzie są dżihadyści?

Stolica tzw. Państwa Islamskiego (IS) upadła, ale los setek zagranicznych bojowników, którzy spodziewali się bitwy na śmierć i życie, pozostaje tajemnicą - pisze agencja AFP.



