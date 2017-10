24 października 2017: Fakty dnia

Premier Beata Szydło zapowiedziała zmiany w rządzie, mimo że jej gabinet zanotował rekordowe poparcie w sondażu CBOS. W Helsinkach rozpoczęła się wizyta Andrzeja Dudy, a Donald Tusk zaapelował o jedność Unii Europejskiej. Sprawdź, co jeszcze wydarzyło się dzisiaj w Polsce i na świecie.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /Radek Pietruszka /PAP

Beata Szydło: Decyzja została podjęta. Będą zmiany w rządzie

"Trzeba powiedzieć raz, jak to będzie: ta decyzja została podjęta, będą zmiany w rządzie, ja tę decyzję oczywiście omawiam z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, co jest rzeczą naturalną" - oświadczyła Szydło.



Premier zapowiedziała, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni, przekaże opinii publicznej swoje decyzje o zmianach w Radzie Ministrów, zaapelowała też do mediów i polityków o "zachowanie wstrzemięźliwości i niespekulowanie w mediach" na temat rekonstrukcji rządu.

Reklama

Więcej TUTAJ

Zdjęcie Beata Szydło i Antoni Macierewicz przed posiedzeniem Rady Ministrów / Bartłomiej Zborowski / PAP

CBOS: Rekordowe poparcie dla rządu Beaty Szydło

W październiku do zwolenników rządu zaliczało się 44 proc. badanych. Zadowolenie z premier Beaty Szydło deklarowało 53 proc. ankietowanych, a 55 proc. badanych pozytywnie oceniło politykę gospodarczą - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Opinie o rządzie są najlepsze od początku jego funkcjonowania



Beata Szydło i jej ministrowie cieszą się największym poparciem wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, mieszkańców wsi oraz wśród badanych w wieku ponad 65 lat.



Więcej TUTAJ

Zdjęcie Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Ustawy PiS o TK zgodne z konstytucją, ustawy o SN częściowo

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwalone w ubiegłym roku, a zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, przepisy ustawy o tej instytucji są zgodne z konstytucją. Decyzja zapadła w pięcioosobowym składzie, a jedna osoba była przeciwnego zdania.



Trybunał uznał za to, że ustawa o Sądzie Najwyższym, w zakresie dotyczącym regulaminu wyboru kandydatów na I prezesa, jest częściowo niekonstytucyjna.



Więcej TUTAJ i TUTAJ

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i prezydent Finlandii Sauli Vainamo Niinisto / Paweł Supernak / PAP

Andrzej Duda w Finlandii

Prezydent Andrzej Duda, wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, rozpoczął we wtorek przed południem wizytę w Finlandii. Podczas wizyty poruszono kwestie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.



Kolejnym tematem spotkania były stosunki z Rosją. Prezydent Finlandii uznał, że "w relacjach z Rosją został osiągnięty pewien drobny postęp", a Andrzej Duda opowiedział się za "konsekwentnie realizowaną polityką sankcji wobec Rosji", która ma być odpowiedzią na "odrodzenie się polityki imperialnej Rosji".



Więcej TUTAJ i TUTAJ

Zdjęcie Donald Tusk / AFP

Donald Tusk apeluje o powrót do wspólnych wartości w UE

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował we wtorek w Parlamencie Europejskim o powrót do unijnych wartości przez państwa członkowskie. Przewodniczący przypomniał, że przez podpisanie Traktatu o UE, rządzący zobowiązali się ich przestrzegać.

"Najwyższy czas, żebyśmy odnowili nasze śluby w imię naszych wartości zapisanych w art. 2. Traktatu o Unii Europejskiej" - zaapelował Tusk.

Więcej TUTAJ

Zdjęcie Migranci na Viana Do Castelo / INTERIA.PL

Dziennikarka Interii na tropie migrantów we Włoszech

Tunezyjczycy płyną do Włoch na drewnianych łodziach rybackich. Nie są one tak przepełnione, jak pontony wypływające z Libii. Dlatego w rejonie między Lampedusą i Tunezją bardziej chodzi o ochronę granic niż ratowanie życia migrantów - relacjonuje z Syrakuz Agnieszka Waś-Turecka, dziennikarka Interii.



Migranci przetrzymywani są na statku Viana Do Castelo, imponującym okręcie, który zacumował w porcie w Syrakuzach. Wcześniej, załoga przebywała na morzu przez 12 dni. W tym czasie przechwycono pięć łodzi z migrantami. Głównie z mężczyznami narodowości tunezyjskiej.



Więcej TUTAJ , a kolejne materiały z serii "Interia na granicy" możesz znaleźć TU