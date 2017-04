26 kwietnia 2017: Fakty dnia

Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.



Ryszard Petru nie jest już szefem klubu Nowoczesnej

Wiceszefowa i rzeczniczka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer została wybrana nową przewodniczącą sejmowego klubu partii. Zastąpiła na tej funkcji Ryszarda Petru. Petru nadal pozostaje szefem partii.



"Dzisiaj, na mój wniosek, klub Nowoczesnej podjął decyzję o rozdzieleniu funkcji przewodniczącego partii i szefa klubu parlamentarnego" - powiedział Petru na środowej konferencji prasowej w Sejmie.



Decyzja jest spowodowana spadkiem w sondażach. Czytaj więcej

Zdjęcie Antoni Macierewicz w drodze na naradę / Jacek Turczyk / PAP

Narada premier z ministrami

W Kancelarii Premiera odbyło się dziś spotkanie Beaty Szydło z ministrami i wiceministrami.



"Dzisiaj nie jest czas na rekonstrukcję rządu, jest czas na dyscyplinę. Premier Beata Szydło przypomniała o tym swoim ministrom na spotkaniu" - powiedział po spotkaniu rzecznik rządu Rafał Bochenek.



W trakcie swojego wystąpienia premier zwróciła uwagę na "dwa zasadnicze aspekty współpracy pomiędzy poszczególnymi ministerstwami, ale również współpracy pomiędzy Kancelarią Premiera a poszczególnymi resortami". "Jest to kwestia dyscypliny legislacyjnej, jak i dyscypliny medialnej"- relacjonował Bochenek. Czytaj więcej



Rząd Japonii ostrzega mieszkańców przed atakiem rakietowym

Zdjęcie Kim Dzong Un / AP / East News

10 minut lub mniej - tyle według japońskiego rządu będą mieć obywatele, żeby uchronić się przed atakiem rakietowym ze strony Korei Północnej. W specjalnej instrukcji pojawiły się rady, jak należy się zachować w takiej sytuacji. O sprawie pisze "Washington Post".



Przypomnijmy, że w niedzielę Pjongjang zadeklarował gotowość ataku na USS Carl Vinson, amerykański lotniskowiec atomowy, skierowany na wody koreańskie w związku z ryzykiem kolejnego testu nuklearnego. Czytaj więcej



Zdjęcie Grzegorz Schetyna / Darek Delmanowicz / PAP

PO wyprzedza PiS w sondażu

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się dziś wygrałaby je Platforma Obywatelska z poparciem 31 proc. wyborców. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z 29 procentami głosów - wynika z najnowszego sondażu Kantar MB SA dla "Faktów" TVN i TVN24.



To pierwszy sondaż w tej kadencji parlamentu, w którym PO wyprzedza PiS. Czytaj więcej

Zdjęcie Emmanuel Macron i Marine Le Pen / JOEL SAGET / East News

Poparcie dla Macrona i apel o niegłosowanie na Le Pen