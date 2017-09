26 września 2017: Fakty Dnia

Przedstawiamy wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.

POLSKA

Ujawniono treść prezydenckich ustaw o SN i KRS

Dzisiaj popołudniu na stronach Kancelarii Prezydenta pojawiały się prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekty zostały już złożone w Sejmie.

W ustawie o Sądzie Najwyższym prezydent zapisał między innymi utworzenie dwóch nowych izb: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która zajmie się między innymi rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych i sprawami z zakresu prawa publicznego oraz Izby Dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.



Prezydencki projekt przewiduje przejście sędziów Sądu Najwyższego obu płci w stan spoczynku po osiągnięciu wieku 65 lat. Sędziowie będą mogli jednak wystąpić do prezydenta o przedłużenie orzekania.



Nowością jest również wprowadzona przez prezydenta instytucja skargi nadzwyczajnej, dzięki której można będzie podważyć prawomocne, ale krzywdzące skarżących wyroki sądów.



W nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa prezydent proponuje, by na wybór sędziów KRS mieli wpływ także obywatele. Prawo do zgłoszenia kandydata na członka Rady będzie miała grupa co najmniej 2 000 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a także grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym.



Prezydent podtrzymał postulat, by sędziów Rady wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Gdyby nie udało się wybrać kwalifikowaną większością piętnastu członków Rady, to proponuje, by posłowie głosowali imiennie. Każdy poseł miałby jeden głos.



Kluczowy świadek: W Amber Gold nie było złota

Były dyrektor biura bezpieczeństwa Amber Gold Krzysztof Kuśmierczyk zeznawał dziś przed komisją śledczą. Świadek potwierdził, że wiedział o "monstrualnych sumach pieniędzy", jakie były lokowane w parabanku.



Kuśmierczyk powiedział również, że według jego informacji w placówkach spółki nie było złota.



ŚWIAT

Ważne przemówienie Macrona

Prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił dzisiaj przemówienie na Sorbonie w Paryżu, podczas którego przedstawił nowe inicjatywy w celu odnowy i zacieśnienia integracji w Unii Europejskiej.



Wśród pomysłów Macrona znalazły się m. in. europejski urząd azylowy, który przyspieszy i zharmonizuje rozpatrywanie wniosków składanych przez uchodźców; wspólny program finansowania integracji i szkoleńdla uchodźców; europejska straż graniczna; europejska obrona cywilna do walki z klęskami żywiołowymi; lepsza współpraca służb wywiadowczych i powołanie dla nich europejskiej akademii; wspólny budżet obronny.



Zbliża się koniec obowiązkowej relokacji uchodźców

O sprawie informuje RMF FM.



Unia Europejska rezygnuje z obowiązkowego rozdziału uchodźców. Dzisiaj wygasa decyzja z września 2015 roku, zakładająca relokację w ciągu dwóch lat 120 tysięcy migrantów w ramach obowiązkowego rozdzielnika przegłosowanego przez unijne kraje.

Sprzeciw zgłosiły wówczas Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry. Rząd PO-PSL zgodził się na przyjęcie przez Polskę około 7 tysięcy uchodźców. Rząd PiS, które w październiku 2015 wygrało wybory parlamentarne, tego zobowiązania nie zrealizował.



Co to oznacza?

