27 stycznia 2017: Fakty dnia

Przedstawiamy zestawienie najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata.

MON: Wizyta ministra Macierewicza w Toruniu nie była prywatna

Wizyta ministra Antoniego Macierewicza w Toruniu nie była prywatna, MON rozważa złożenie doniesienia o przestępstwie świadomego wprowadzenia w błąd organów ścigania przez posłów PO - poinformował resort obrony.



W piątek PO złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z wypadkiem samochodowym z udziałem szefa MON Antoniego Macierewicza, do którego doszło w środę. Zdaniem posłów Platformy, prokuratura powinna sprawdzić, czy Macierewicz przekroczył swoje uprawnienia.



Premier w 72. rocznicę wyzwolenia Auschwitz: To dzień wyjątkowy

"Tutaj człowiek odebrał drugiemu człowiekowi człowieczeństwo, odebrał to, co definiuje nas jako ludzi"- mówiła w b. nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz premier Beata Szydło w czasie obchodów 72. rocznicy wyzwolenia obozu. "To jest odwiecznie żywa rana, która czasami się zabliźnia, ale nigdy tak naprawdę zabliźniona nie będzie i nie może być zapomniana" - dodała.

RPO zaskarżył trzy ustawy ws. TK

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego trzy ustawy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego z listopada i grudnia 2016 roku.

W komunikacie zamieszczonym na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich czytamy, że RPO zaskarżył 27 stycznia przepisy, które "naruszają prawa pracownicze pracowników Biura Trybunału Konstytucyjnego, dają władzy wykonawczej prawo do ingerencji w prace Trybunału i ograniczają kompetencje Trybunału do ochrony praw i wolności obywateli".



Brudziński: Te pieniądze nie zasilą portfeli posłów

Podwyżka ryczałtu na biura poselskie to nie są pieniądze zasilające budżety czy portfele posłów, lecz służą obsłudze wykonywaniu mandatu parlamentarzysty - powiedział w piątek w "Salonie politycznym" Trójki marszałek Sejmu Joachim Brudziński (PiS).



"Rzeczpospolita" w piątek podała, że od stycznia br. ryczałt na biura poselskie w terenie wzrósł o tysiąc złotych, do 14 tys. 200 zł.

Trump: Meksyk wykorzystał USA. To musi się zmienić

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał dzisiaj na Twitterze, że Meksyk wykorzystał USA, i dodał: "to musi się teraz zmienić!". Dzień wcześniej tweet Trumpa skłonił prezydenta Meksyku Enrique Pena Nieto do odwołania zaplanowanej podróży do Waszyngtonu.



"Ogromne deficyty handlowe i niewiele pomocy na bardzo słabej granicy (to) musi się skończyć TERAZ!" - głosi wpis prezydenta.



Sigmar Gabriel nowym szefem MSZ Niemiec

Nowym szefem MSZ Niemiec został Sigmar Gabriel. Ustępujący szef dyplomacji Frank-Walter Steinmeier przekazał obowiązki swemu następcy w piątek podczas uroczystości w siedzibie MSZ w Berlinie.

Wcześniej nominację wręczył Gabrielowi prezydent Joachim Gauck. Gabriel był dotychczas wicekanclerzem oraz ministrem gospodarki i energetyki. Po zmianie resortu zachowa nadal funkcję wicekanclerza w rządzie Angeli Merkel.



