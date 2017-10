4 października 2017: Fakty Dnia

Nobel w dziedzinie chemii, a także Zbigniew Ziobro na tropie kolejnej afery. Zobacz, co jeszcze działo się dziś w Polsce i na świecie.

Zbigniew Ziobro

POLSKA

Ziobro: Afera wyłudzania nieruchomości w Krakowie

- Podpisałem w środę zarządzenie o powołaniu zespołu prokuratorskiego, który zajmie się aferą wyłudzeń kamienic na terenie Krakowa - poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.



- Mamy do czynienia z wielką aferą wyłudzeń kamienic na terenie miasta Krakowa. Jest to rzecz dla nas w tej chwili już bezsporna - podkreślił.



Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński

Prezydent znów spotka się z prezesem PiS

- W piątek w Belwederze odbędzie się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.



- Tematem rozmowy będzie kształt reformy wymiaru sprawiedliwości - powiedział prezydencki minister.



Konstanty Radziwiłł

Minister zdrowia spotkał się z protestującymi lekarzami

- To nie były negocjacje, odwiedziłem młodych lekarzy, którzy w znacznej mierze mają rację, jeśli chodzi o postulaty - tak minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówi o swoim spotkaniu z protestującymi rezydentami.



Od poniedziałku młodzi lekarze prowadzą protest głodowy w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Liczba medyków, którzy zdecydowali się na tę formę protestu, zwiększa się; obecnie jest ich ok. 30. Protestujący domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy, podwyższenia wynagrodzeń.



Adam Bodnar

Adam Bodnar odpowiedział Patrykowi Jakiemu

- Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest obrona obywateli przed nadużyciami władzy - powiedział Adam Bodnar, odnosząc się do słów wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który domaga się dymisji rzecznika w związku z jego pismem dotyczącym skarg na standardy przesłuchań przed komisją weryfikacyjną.



ŚWIAT

Tegoroczni laureaci w dziedzinie chemii

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii - za prace związane z obrazowaniem dużych cząsteczek biologicznych w rozdzielczości niemal atomowej. Laureaci podzielą się po równo nagrodą w wysokości 9 milionów koron (ok. 940 tys. euro).



Protesty po referendum w Katalonii

Korsyka także zażąda niepodległości?

W oczekiwaniu na deklarację niepodległości Katalonii, regionu autonomicznego na północnym wschodzie Hiszpanii, francuscy komentatorzy zastanawiają się, kiedy niepodległości zażąda Korsyka, a za nią Bretania i Alzacja.