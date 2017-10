6 października 2017: Fakty Dnia

Spotkanie prezydenta z prezesem PiS, dwie ofiary śmiertelne po przejściu orkanu Ksawery i ogłoszenie laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Zobacz, co jeszcze działo się dziś w Polsce i na świecie.

Zdjęcie Pracownicy pogotowia sieciowego usuwają szkody po wichurze we Wrocławiu; zdj. ilustracyjne /Aleksander Koźmiński /PAP

Wichury nad Polską. Dwie osoby nie żyją

W województwie wielkopolskim kobieta zmarła po tym jak przygniótł ją konar drzewa - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, powołując się na Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.

Wcześniej policja potwierdziła śmierć 67-latka w Ośnie Lubuskim. Mężczyzna spadł z dachu, na który wszedł, by - jak podano - zabezpieczyć swoje mienie.

Zdjęcie ICAN / DENIS BALIBOUSE/AFP / FORUM

Pokojowa Nagroda Nobla trafiła do ICAN

Komitet Noblowski przyznał tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla założonej w Australii organizacji ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), czyli Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej.



"ICAN została nagrodzona na wysiłki na rzecz nagłośnienia katastrofalnych konsekwencji humanitarnych użycia broni nuklearnej oraz za przełomowe wysiłki w celu osiągnięcia międzynarodowego porozumienia zakazującego użycia tego typu broni" - czytamy w uzasadnieniu komitetu noblowskiego.



Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński wychodzi z Belwederu / Jakub Kamiński / PAP

Spotkanie prezydenta z prezesem PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i rozmawiał z nim ponad dwie godziny. Tematem były prezydenckie projekty ustaw ws. KRS i SN, w tym przebieg prac nad nimi w parlamencie.



To trzecie spotkanie obu polityków w ostatnim czasie, które dotyczy zmian w wymiarze sprawiedliwości. Rzecznik prasowy prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował, że w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnego spotkania prezydenta z prezesem PiS. Data i termin nie zostały jeszcze ustalone.



Zdjęcie Robert J. doprowadzony do zamiejscowego wydziału PK w Krakowie / Jacek Bednarczyk / PAP

Robert J. usłyszał zarzuty

Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 52-letni Robert J., zatrzymany w środę w Krakowie w związku ze śledztwem dotyczącym zabójstwa w 1998 roku krakowskiej studentki Katarzyny Z.; prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące - poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa.



Prokuratura Krajowa poinformowała, że wniosek o areszt jest uzasadniony surową karą grożącą podejrzanemu - dożywotniego pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą, że będzie on nakłaniał do składania fałszywych zeznań, albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie.



Zdjęcie Witold Waszczykowski i Jarosław Starzyk / Thierry Monasse / Reporter

Stały przedstawiciel Polski przy UE złożył rezygnację

"Stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej Jarosław Starzyk złożył w piątek na moje ręce rezygnację z pełnionej funkcji" - poinformował szef MSZ Witold Waszczykowski. Dodał, że ambasador umotywował swoją decyzję względami osobistymi.



Starzyk został mianowany stałym przedstawicielem przy UE w lutym 2016 r., uzyskując wcześniej jednogłośne poparcie posłów zasiadających w sejmowej komisji spraw zagranicznych. Zastąpił na tym stanowisku Marka Prawdę.



Zdjęcie Jens Stoltenberg / Associated Press / AP

Szef NATO z dystansem o laureacie Pokojowej Nagrody Nobla

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wypowiedział się krytycznie na temat konwencji o zakazie broni jądrowej, za którą optuje Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej.



"NATO jest zobowiązane do zapewnienia pokoju i stworzenia warunków do budowy świata bez broni jądrowej. Podzielamy ten cel z ICAN i cieszę się, że ta kwestia została doceniona przez Komitet Noblowski. Jednakże traktat o zakazie broni jądrowej nie zbliża nas do celu, jakim jest świat bez broni jądrowej. W rzeczywistości może zagrozić postępom, które poczyniliśmy przez lata w kwestii rozbrojenia i nierozprzestrzeniania (broni jądrowej)" - stwierdził Stoltenberg.



Zdjęcie Josep Luis Trapero w drodze na przesłuchanie / AP

Przesłuchania w Hiszpanii

Szef katalońskiej policji oraz liderzy dwóch pro-niepodległościowych organizacji obywatelskich zostali w piątek przesłuchani w Madrycie w ramach dochodzenia w sprawie podburzania do niepokojów.

Na przesłuchanych Katalończyków nie nałożono żadnych środków kontroli prawnej - poinformowała rzeczniczka Sądu Najwyższego w Madrycie, gdzie przesłuchano komendanta regionalnej policji katalońskiej Josepa Lluisa Trapero, przywódcę organizacji obywatelskiej Omnium Cultural Jordiego Cuixarta i lidera głównej organizacji obywatelskiej, stojącej za ruchem niepodległościowym, ANC, Jordiego Sancheza.