Albańczyk skazany za werbowanie bojowników dla IS

Sąd w Kosowie skazał w piątek obywatela Albanii na siedem lat więzienia za zwerbowanie w 2012 roku w Kosowie co najmniej ośmiu bojowników dla Państwa Islamskiego (IS) i Frontu Al-Nusra oraz pomoc w ich wysłaniu do Syrii.

Dzień wcześniej kosowski Albańczyk, który zbiegł, gdy skazano go na cztery lata więzienia jako bojownika Państwa Islamskiego, został zatrzymany w sąsiedniej Albanii i przekazany władzom Kosowa.

Reklama

Agencja Associated Press pisze, że przypuszcza się, iż w sumie kilkuset kosowskich Albańczyków przyłączyło się do ugrupowań islamistycznych i że ok. 70 wciąż walczy w szeregach islamistów w Syrii i Iraku.