Belgia: Wzmocniona ochrona ambasady i konsulatu Turcji

​Belgia wzmacnia ochronę ambasady Turcji w Brukseli i konsulatu generalnego w Antwerpii. Decyzja jest związana z zamieszkami wśród społeczności tureckiej przed kilkoma dniami. Starli się wtedy przeciwnicy i zwolennicy prezydenta Recepa Erdogana. Kilka osób zostało rannych.

Zwiększona liczba policjantów wokół ambasady i konsulatu Turcji będzie utrzymana co najmniej do 9 kwietnia. Do tego dnia Turcy mieszkający za granicą mogą oddawać głosy w referendum w sprawie zmian konstytucyjnych, które wzmacniają pozycję prezydenta Erdogana.

Premier Belgii i minister spraw wewnętrznych po zamieszkach mówili o dużych napięciach wśród społeczności tureckiej i zapowiadali zero tolerancji dla przemocy.



Wzmocniona ochrona ma nie dopuścić do kolejnych starć. W Belgii obywatele Turcji mogą głosować w referendum w ambasadzie w Brukseli i w konsulacie generalnym w Antwerpii.