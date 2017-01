Bp Mazur: Świat współczesny potrzebuje misjonarzy

​Jeszcze prawie pięć miliardów ludzi na świecie nie słyszało o Chrystusie; świat współczesny potrzebuje misjonarzy i misjonarek - napisał do wiernych z okazji Dnia Modlitw i Pomocy Misjom przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur.

Zdjęcie Polscy misjonarze pracują między innymi w Afryce /Laski Diffusion /East News

W Uroczystość Objawienia Pańskiego (święta Trzech Króli) Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym roku towarzyszy mu hasło "Idźcie i głoście. Z misjonarzami na peryferie świata". Z tej okazji bp Mazur skierował do wiernych komunikat, w którym zachęca do współpracy misyjnej.

"Mamy świadomość, że jeszcze prawie pięć miliardów ludzi na świecie nie słyszało o Chrystusie. Świat współczesny potrzebuje misjonarzy i misjonarek, którzy poniosą Dobrą Nowinę o zbawieniu aż po krańce ziemi, na współczesne peryferie. Chrystusowy nakaz: "Idźcie i głoście" (Mt 10,7), przypomniany nam w tym roku duszpasterskim, pozostaje nieustannie naglącym zadaniem. Trzeba, abyśmy całym sercem włączyli się w misyjny trud Kościoła" - napisał bp Mazur.

Poinformował, że w tej chwili 2007 misjonarek i misjonarzy z Polski głosi Ewangelię w 97 krajach świata. "Misjonarze prowadzą działalność charytatywną, edukacyjną i medyczną, stając się znakiem nadziei dla opuszczonych, sierot, starców, bezdomnych i wykluczonych" - podkreślił.



"Każdy ochrzczony jest uczniem-misjonarzem"

Przypomniał też słowa papieża Franciszka, który mówił, że bez względu na to, jakim powołaniem życiowym Bóg obdarzył człowieka, to każdy ochrzczony jest uczniem-misjonarzem. Bp Mazur przywołał również to, co o misjach pisał Jan Paweł II: "Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie".

Bp Mazur podkreślił potrzebę nieustannego wzbudzania i umacniania zapału misyjnego w rodzinach, wspólnotach parafialnych, diecezjalnych, zgromadzeniach zakonnych, ruchach i stowarzyszeniach katolickich.

Dodał też, że misjonarze potrzebują pomocy duchowej i materialnej i przypomniał, że 6 stycznia, zgodnie z zaleceniem KEP, ofiary zebrane we wszystkich parafiach przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny.

Wyjaśnił, że z tego funduszu utrzymuje się również Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie obecnie 18 osób przygotowuje się do posługi misyjnej. "Mamy wśród nich 7 kapłanów diecezjalnych, 3 kapłanów zakonnych, 6 sióstr zakonnych, 1 kleryka i 1 osobę świecką" - podkreślił.

Jak informuje episkopat, z Polski na misje do 97 krajów wyjechało 2007 misjonarek i misjonarzy. Na misjach jest 291 księży fideidonistów, 56 osób świeckich, 677 sióstr zakonnych oraz 983 zakonników. Polscy misjonarze są najliczniej reprezentowani w Afryce i na Madagaskarze - 810 osób. Drugim, najczęściej wybieranym przez misjonarzy kontynentem jest Ameryka Łacińska i Karaiby - 784 osoby. W Ameryce Południowej pracuje na placówkach misyjnych 19 osób z Polski. W Azji i Azji Mniejszej mamy 327 misjonarzy. W Oceanii posługuje na misjach 67 misjonarzy.