"Dar Młodzieży" wypłynął w rejs dookoła świata

"Dar Młodzieży" wypłynął w niedzielę z Gdyni w rejs dookoła świata dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W czasie prawie rocznego rejsu żaglowiec odwiedzi 22 porty w 18 państwach świata.

Zdjęcie "Dar Młodzieży" gotowy do wypłynięcia w rejs / Adam Warżawa /PAP

Żaglowiec ruszył od nabrzeża na Skwerze Kościuszki przed godz. 13.00.



Przed wypłynięciem w morze komendant "Daru Młodzieży" kapitan Ireneusz Lewandowski złożył na pokładzie jednostki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu meldunek o gotowości wypłynięcia żaglowca w Rejs Niepodległości.



W ceremonii tej uczestniczyli także minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.





PFN: Rejs odbije się szerokim echem na całym świecie

"Rejs Niepodległości to wspaniałe przedsięwzięcie, które znakomicie wpisuje się w misję naszej Fundacji" - ocenił w komunikacie przekazanym w niedzielę PAP koordynator projektów żeglarskich PFN Dariusz Pękala. Jego zdaniem rejs "Daru Młodzieży" odbije się szerokim echem na całym świecie.

Jak podała Fundacja, jest ona jednym z głównych darczyńców Rejsu Niepodległości - na jego realizację PFN przekazała kwotę sześciu milionów złotych.

Zdaniem przedstawiciela PFN rejs "z pewnością będzie szeroko promować Polskę za granicą, upowszechniając dodatkowo wiedzę na temat jej historii oraz kultury".

"Cieszymy się, że możemy wesprzeć przedsięwzięcie, w którym bierze udział tylu młodych Polaków. Mamy nadzieję, że również dzięki naszemu wsparciu będą mogli przeżyć przygodę życia" - powiedział Pękala.

"Niech 'Dar Młodzieży' przypomina o dziele budowy wielkiej Rzeczpospolitej"

Ceremonię związaną z Rejsem Niepodległości rozpoczęło posiedzenie Konwentu Morskiego, które odbyło się na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej. Na "Darze Młodzieży" odbyła się również msza św. w intencji uczestników wyprawy. Nabożeństwo było koncelebrowane m.in. przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia i nuncjusza apostolskiego w Panamie abp. Mirosława Adamczyka.

"Ta fregata pod pełnym żaglami niech zachwyca was swym pięknem, niech zachwyca swoim pięknem cały świat. Niech zachwyca pięknem i niech przypomina o tym wielkim dziele naszych przodków, o odbudowie niepodległej Rzeczypospolitej i niech mówi o tym wielkim dziele, które jest przed nami, czyli o budowie wielkiej Rzeczpospolitej w najbliższych latach, w najbliższych dekadach" - podkreślił szef rządu.



Morawiecki życzył też uczestnikom rejsu, by "płynęli w imię Polski i pokazywali jak Polska jest ważna.



"Niechaj zawsze sprzyjają Państwu pomyślne wiatry"

"Rejs Niepodległości "Daru Młodzieży" jest niezwykle trafnym sposobem uczczenia jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę" - napisał w liście do uczestników rejsu prezydent Andrzej Duda.



List prezydenta skierowany do uczestników wyprawy podczas ceremonii pożegnania żaglowca odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska.



Prezydent życzył uczestnikom rejsu powodzenia. "Chcę docenić profesjonalne przygotowanie, zaangażowanie i odwagę uczestników tej imponującej wyprawy. Postawa załogi tego statku budzi mój głęboki szacunek" - podkreślił prezydent.



Jego zdaniem, rejs "Daru Młodzieży" jest odpowiednim sposobem uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. "Uważam, że Państwa rejs jest niezwykle trafnym sposobem uczczenia jubileuszu, symbolicznie nawiązującym do wielkich wyzwań, z którymi zmierzył się wówczas cały nasz naród" - podkreślił Andrzej Duda.



"Niechaj zawsze sprzyjają Państwu pomyślne wiatry" - życzył prezydent uczestnikom rejsu.





Rejs dookoła świata

W czasie prawie rocznego rejsu na pokładzie żaglowca przewinie się ponad 530 studentów i uczniów szkół morskich oraz 400 laureatów konkursu związanego z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

"Dar Młodzieży" odwiedzi 22 porty w kilkunastu państwach świata. Trasa będzie wiodła m.in. przez Tallin, Kopenhagę, Stavanger, Bremenhaven, Bordeaux, Teneryfa, Dakar, Kapsztad, Mauritius, Dżakarta, Singapur, Szanghaj, Osaka, San Francisco, Los Angeles, Acapulco, Panama, Miami, Ponta Delgada i Londyn.

W każdym z portów, do których jednostka zawinie po drodze, ma odbyć się impreza promująca Polskę i jej niepodległość. Jednym z istotniejszych punktów wyprawy będzie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku.Zakończenie rejsu zaplanowano w Gdyni 28 marca 2019 r.