Donald Trump: Większość członków NATO nie płaci wystarczająco dużo

W czwartek prezydent USA Donald Trump na spotkaniu przywódców państw i rządów Sojuszu w Brukseli zarzucił, iż większość państw NATO wciąż nie płaci wystarczająco na obronę. "To nieuczciwe wobec amerykańskich podatników" - dodał.

Zdjęcie Prezydent USA Donlad Trump /ARMANDO BABANI /PAP

Podczas ceremonii odsłonięcia dwóch monumentów w nowej siedzibie NATO w Brukseli, upamiętniających mur berliński i zburzone w zamachu terrorystycznym wieże WTC, Trump podkreślił, że po 11 września Sojusz odpowiedział szybko i zdecydowanie.

Nawiązał do zamachu w Manchesterze, który określił jako "wściekły atak na naszą cywilizację". "Musimy być twardzi, musimy być silni i musimy być czujni. NATO w przyszłości musi się skupiać na terroryzmie i imigracji, jak i na zagrożeniach z Rosji i na wschodnich i południowych granicach NATO" - powiedział.

Trump podkreślił, wskazując na problemy bezpieczeństwa, że wszystkie kraje NATO muszą wywiązać się z zobowiązań. "Ale 23 z 28 krajów członkowskich ciągle nie płaci tego, co powinny, na obronę. To nie jest uczciwe wobec ludzi i podatników w Stanach Zjednoczonych" - dodał. Podkreślił, że ustalone 2 proc. PKB na obronność to zaledwie minimum, niewystarczające, by zniwelować różnicę między USA a ich sojusznikami.

Sekretarz generalny Jens Stoltenberg zaakcentował, że "w 1989 r. mur berliński runął dzięki pokojowym protestom, dzięki masowym ruchom takim jak 'Solidarność' i dzięki odwadze niezliczonych kobiet i mężczyzn w Europie Środkowej i Wschodniej".

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że fragment muru symbolizuje podział Berlina, pokazuje też, że wytrwałość i odwaga pozwoliły obalić mur i podziały, które symbolizował.



Macron apeluje do Trumpa

Prezydent Francji Emmanuel Macron przekonywał w czwartek w Brukseli amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, aby USA nie podejmowały pochopnej decyzji w sprawie globalnego porozumienia klimatycznego.

"Szanuję fakt, że Trump poddał przeglądowi porozumienie z Paryża. (...) Chciałbym, żeby USA nie podejmowały pochopnej decyzji w tej sprawie" - powiedział Macron po spotkaniu z Trumpem, podczas wspólnej konferencji z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Dodał, że spotkanie z prezydentem USA było "bardzo dobre, pragmatyczne i ciepłe".

Globalne porozumienie klimatyczne było jednym z tematów spotkania Trumpa z Junckerem i szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Bruksela chce przekonać USA, że światowe porozumienie klimatyczne zawarte pod koniec 2015 r. w Paryżu to szansa, a nie zagrożenie. Dla UE polityka klimatyczna jest bardzo ważna, a negatywne sygnały ze strony Waszyngtonu mogłyby podważyć światowe wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Stany Zjednoczone są ich największym emitentem. Sprawa ta ma być również omawiana na spotkaniu G7 w piątek i sobotę.