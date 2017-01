Duda: Polska sprzyja procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie

​Polska sprzyja Izraelowi i procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda przed spotkaniem z prezydentem Izraela Reuwenem Riwlinem w Jerozolimie. Z kolei Riwlin dodał, że Polska i Izrael podzielają wspólne wartości.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda podczas ceremonii oficjalnego powitania przez prezydenta Izraela Reuvena Rivlina /Radek Pietruszka /PAP

- Polska przede wszystkim sprzyja z jednej strony Izraelowi, ale z drugiej strony także sprzyja cały czas w bardzo silny sposób procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie. Bardzo nam zależy na tym, aby w tym niezwykle ważnym miejscu świata, gdzie te relacje są bardzo często trudne, one układały się jak najlepiej z poszanowaniem wzajemnym narodów, ale także z uwzględnieniem wzajemnych potrzeb, a więc poprzez rozmowę, dialog - powiedział Duda na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Izraela.

Reklama

Jak dodał, ważne jest, aby odbywało się to "bez narzucania z zewnątrz jakiejkolwiek woli przez inne państwa".

Wizyta Andrzeja Dudy w Izraelu 1 7 Prezydent RP Andrzej Duda podczas ceremonii oficjalnego powitania przez prezydenta Izraela Reuvena Rivlina na dziedzińcu prezydenckiej rezydencji w Jerozolimie Autor zdjęcia: Radek Pietruszka Źródło: PAP 7

- Więzi łączące nasze narody mają tysiącletnią historię i to jest relacja, która jest opleciona wzajemnymi związkami bardzo często rodzinnymi, ale przede wszystkim także i kulturowymi. To jest wielka wartość, która bezsprzecznie łączy nasze narody - powiedział Duda.

Prezydent podziękował Riwlinowi za obecność w 2014 roku na uroczystości otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Jak zaznaczył, obiekt ten jest "świadectwem i dokumentem naszej wspólnej tysiącletniej historii".

Podkreślił, że muzeum jest szczególnie ważne dla młodych ludzi z Polski i Izraela.

- Aby widzieli głębię tych związków, wzajemne więzi kulturowe, wzajemny wpływ, jaki wspólnota żydowska żyjąca w Polsce przez ponad tysiąc lat wniosła do budowy polskiego państwa i kultury, ale także, aby widzieli i rozumieli wpływ, który Żydzi urodzeni w Polsce wnieśli później do budowy państwa Izrael - mówił Duda.

Przypomniał, że pod koniec września 2015 roku uczestniczył w pogrzebie byłego prezydenta Izraela Szimona Peresa, by oddać mu hołd i podziękować za to, co zrobił dla Izraela, świata i relacji polsko-żydowskich.

"W polsko-żydowskiej historii były dramatyczne momenty"

Duda dodał, że w polsko-żydowskiej historii były też dramatyczne momenty: napaść niemiecka na Polskę i to, co potem działo się na okupowanych przez hitlerowskie Niemcy polskich ziemiach, czyli "fabryki śmierci, Holokaust, który w tak straszliwy sposób dotknął naród żydowski, zabierając wielu synów tego narodu, ale który zarazem w pewnym sensie był motorem do tego, aby budować silne i bezpieczne państwo izraelskie".

- Dziś Polskę i Izrael od wielu lat łączą serdeczne relacje. Polska jako państwo zawsze sprzyjała Izraelowi i chcę zapewnić, że nadal sprzyja - podkreślił Duda.

Wyraził satysfakcję z powodu współpracy w dziedzinie nowoczesnych technologii i innowacyjnej gospodarki. Zauważył, że podczas wizyty w Izraelu towarzyszą mu przedstawiciele polskich start-upów, którzy przyjechali tutaj szukać potencjalnych partnerów dla swoich pomysłów i przedsięwzięć. Wyraził nadzieję, że wizyta będzie owocna nie tylko od strony politycznej, ale także gospodarczej.

Riwlin przypomniał, że Polska była pierwszym krajem, który odwiedził jako prezydent Izraela. - Nasze spotkania z władzami polskimi zawsze były pełne treści i świadczyły o ścisłych kontaktach miedzy państwami i narodami, które trwały od tysięcy lat - podkreślił.

Mówił też o "odważnym mierzeniu się z przeszłością - skomplikowaną i bolesną". - W tej chwili nie ma dziedziny, w której nie trwałaby współpraca między naszymi dwoma państwami - podkreślił Riwlin. Zaznaczył, że kontakty Izraela z UE i Polską stanowią podwaliny izraelskiej polityki zagranicznej.

- Nie jesteśmy tylko partnerami handlowymi, podzielamy też wspólne wartości, wspólne cele. Ważne jest, abyśmy wypracowywali wspólne stanowisko w odniesieniu do krystalizującego się porządku międzynarodowego - oświadczył.

Para prezydencka przyleciała do Izraela w poniedziałek wieczorem. Oficjalnie wizyta w Izraelu i Palestynie rozpoczęła się we wtorek w Jerozolimie od ceremonii powitania prezydenta Dudy przez prezydenta Riwlina.

Następnie para prezydencka odwiedzi Instytut Yad Vashem.