Dwuletni Karol walczy o życie. Potrzebne wsparcie

Takich ludzi jak on jest tylko 150 na świecie, w tym cztery w Polsce. Dwuletni Karol cierpi na zespół Bealsa i potrzebna jest pomoc, by mógł marzyć o normalnym życiu.

Karol potrzebuje wsparcia

Karol już dwa razy umierał. Jego rodzice mówią o cudzie i za wszelką cenę starają się, by trzecia taka sytuacja nie miała miejsca.



Osoby dotknięte zespołem Bealsa mają nieprawidłowo zbudowane kości i mięśnie, cierpią na liczne przykurcze. Karol ma nieproporcjonalnie długi i wygięty kręgosłup, który stał się jego zabójcą. Dziś jest skrzywiony już w 85 stopniach, a deformacja wciąż postępuje. Miażdży narządy wewnętrzne - tchawicę, płuca, wypycha żebra do przodu, możliwe, że uciska już żołądek - Karol nie może sam jeść, bardzo często wymiotuje.



Ratunkiem dla Karola jest operacja. Skomplikowana i koszmarnie droga. Do tej pory przeprowadzono zaledwie siedem takich na świecie. Rodzice liczą jednak, że znów wydarzy się cud.

