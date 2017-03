Francja: Le Pen dąży do zbliżenia z Rosją

Marine Le Pen dąży do zbliżenia z Rosją. Takie są opinie nad Sekwaną po wizycie liderki Frontu Narodowego w Moskwie i po jej półtoragodzinnym spotkaniu z Władimirem Putinem.

Zdjęcie Marine Le Pen dąży do zbliżenia z Rosją /PAP/EPA

Oficjalnie rozmowy miały dotyczyć kwestii współpracy w walce z terroryzmem. Marine Le Pen, liderka francuskiej prawicy, której sondaże dają duże szanse na przejście do drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji, powiedziała, że oczywiście życzyłaby sobie i nigdy tego nie ukrywała, by Rosja brała udział w walce z terroryzmem islamskim.



Reklama

Jednocześnie komentatorzy podkreślają wypowiedź Putina, który zaznaczył, że Rosja nie będzie się mieszała w przebieg wyborów we Francji, ale też nie ukrywał, że popiera kandydatkę Frontu Narodowego w wyborach prezydenckich.



Według francuskich ekspertów, chodzi przy tym nie tylko o pomoc finansową - Marine Le Pen otrzymała 9 milionów euro pożyczki z rosyjskiego banku - ale także o osłabienie mającego proeuropejski program socjal-liberała Emmanuela Macrona, który nie kryje swojego sceptycyzmu wobec Putina.



Jego sztab wyborczy zarzucał Kremlowi, iż moskiewscy cyber-piraci usiłowali wykraść informacje dotyczące Macrona.