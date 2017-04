Kosiniak-Kamysz: W Warszawie powinien powstać jeden pomnik smoleński

​W Warszawie powinien powstać jeden pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej - przekonuje prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /Maciej Łuczniewski /Reporter

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w Sygnałach Dnia, że prezydent Andrzej Duda rząd oraz władze Warszawy powinny jak najszybciej podjąć decyzję w tej sprawie. - Przejdźmy do momentu, kiedy będziemy czcić pamięć, ale zakończymy żałobę - powiedział prezes PSL.

Dodał, że prokuratura powinna zakończyć śledztwo dotyczące przyczyn katastrofy smoleńskiej, ale do tego potrzebne jest sprowadzenie do Polski wraku Tu-154M. Lider Ludowców przypomniał, że była to jedna z najważniejszych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.

W poniedziałek, w siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej, o budowie dwóch pomników na Krakowskim Przedmieściu mówili prezydent Andrzej Duda i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jeden z pomników miałby upamiętnić wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej, a drugi - prezydenta Lecha Kaczyńskiego.