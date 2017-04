Ławrow: Rosja i USA zgodne, że atak na Syrię nie powinien się powtórzyć

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow powiedział w czwartek szefowi syryjskiej dyplomacji podczas jego wizyty w Moskwie, że Rosja i Stany Zjednoczone podzielają pogląd, iż amerykański atak rakietowy na Syrię nie powinien się powtórzyć - podała agencja Interfax.

Zdjęcie Siergiej Ławrow /PAP/EPA

Do takiego wniosku USA i Rosja doszły w środę, podczas wizyty amerykańskiego sekretarza stanu USA Rexa Tillersona w Moskwie - dodał Ławrow, który w czwartek rozmawiał z syryjskim ministrem spraw zagranicznych Walidem el-Mualimem.



7 kwietnia siły USA dokonały ataku na bazę syryjskich sił rządowych Szajrat w prowincji Hims z użyciem 59 pocisków samosterujących Tomahawk. Była to odpowiedź na atak bronią chemiczną na opanowane przez syryjskich rebeliantów miasto Chan Szajchun, w którym zginęło co najmniej 86 osób i o który władze w Waszyngtonie oskarżyły reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada.