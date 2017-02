Lider Hezbollahu o Trumpie: Dobrze, że idiota mieszka w Białym Domu

Lider organizacji Hezbollah powiedział podczas przemówienia skierowanego do libańskich szyitów, że cieszy go Donald Trump na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Według niego to dobrze, że "idiota mieszka w Białym Domu".

Hassan Nasrallah w przemówieniu transmitowanym w telewizji powiedział, że Trump "pokazuje prawdziwą twarz amerykańskiej administracji". Określił tą twarz jako "brzydką, niesprawiedliwą, przestępczą i rasistowską".

"Nie jesteśmy zaniepokojeni Trumpem, ale wręcz optymistycznie nastawieni, że idiota mieszka w Białym Domu. To początek końca prześladowań na całym świecie - mówił lider organizacji uważanej przez Stany Zjednoczone za terrorystyczną.

Hezbollah to ugrupowanie libańskich szyitów, wspieranych przez Iran. Najbardziej znane na świecie jest wojskowe skrzydło Hezbollahu, odpowiedzialne m.in. za liczne zamachy terrorystyczne w przeszłości. Organizacja jest też jednym z głównych sojuszników rządu Baszara al-Asada w Syrii.

(az)

