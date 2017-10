Kilka dni temu huragan Ofelia uderzył w Wyspy Brytyjskie. Silny wiatr spowodował śmierć trzech osób i ogromne zniszczenia. Jednak oprócz dramatycznych relacji, na portalach społecznościowych zaczęły się pojawiać także inne skutki działalności huraganu.

Zdjęcie Silne porywy wiatru i ogromne fale to nie jedyne zjawiska, jakie obserwowano na Wyspach na skutek działania Ofelii /Andy Buchanan /East News

Pierwszym, interesującym zjawiskiem, jaki zaobserwowano był czerwony kolor nieba. Silne porywy dosłownie "przywiały" pył znad Sahary i popiół z pożarów, które szalały nad półwyspem iberyjskim.

Pomarańczowe niebo nad Londynem 1 7 Widok na pomnik Winstona Churchilla w dzielnicy Westminster Autor zdjęcia: NEIL HALL Źródło: PAP/EPA 7

"Poderwany" wodospad

Siła wiatru, z jakim Ofelia uderzyła w wyspy była na tyle ogromna, że w Kumbrii dosłownie odwrócił się wodospad. Ciekawe zjawisko opublikowano na Twitterze programu "AMH" na kanale The Weather Channel.

Miasto skąpane w pianie

Czerwony kolor nieba, czy odwrócony wodospad to nie jedyne intrygujące zjawisko, powstałe na skutek działalności Ofelii. Miasto Cleveleys zostało skapane w... morskiej pianie. Pokazuje to m. in. filmik zamieszczony przez AMH i zdjęcia opublikowane na Twitterze BBC Weather.