Okrutna zemsta

2012 rok. Małą miejscowością pod Bełchatowem wstrząsa tragiczne wydarzenie. Ginie 7-letnia dziewczynka, jej brat zostaje poważnie ranny. Do dziś nikt nie jest w stanie uwierzyć, że winną ich śmierci jest najbliższa im osoba.

Noc z 20 na 21 września 2012 roku. Gmina Rusiec, powiat bełchatowski. Chwilę po godzinie trzeciej do domu małżeństwa M. puka roztrzęsiona Izabela S. Prosi o wezwanie karetki. Twierdzi, że zabiła córkę. W pierwszej sąsiedzi nie wierzą w jej słowa. Wzywają jednak ambulans. Niestety okazuje się, że kobieta nie kłamała.



W jednym pokoju znaleziono martwą 7-letnią Klaudią, w drugim 10-letniego, przerażonego i zakrwawionego Oskara. Chłopiec trafił do szpitala, udało się go uratować.



- Zabójstwa, w których kobiety uśmiercają swoje dzieci są aktem skrajnej desperacji i wynikiem masywnej dekompensacji. Taka kobieta zazwyczaj od dłuższego czasu cierpi na zaburzenia psychiczne, stany depresyjne. Zabójstwo dziecka jest zaburzoną formą wołania o pomoc, aktem rozpaczy, próbą zwrócenia na siebie uwagi otoczenia - twierdzi Justyna Poznańska, psycholog śledczy i profiler z wieloletnim doświadczeniem.

Nic nie zapowiadało tragedii

Izabela S. i Mariusz S. byli małżeństwem osiem lat. On - kierowca, utrzymywał dom, często wyjeżdżał w trasy krajowe i zagraniczne. Ona - nie pracowała, zajmowała się dziećmi. Jak twierdzi mąż - miała ciężki charakter, była wybuchowa. Przez to, że często nie było go w domu, żona podejrzewała go o zdradę. Coraz częściej także piła i groziła, że odejdzie zabierając ze sobą dzieci.



- Długotrwały stan frustracji u człowieka doprowadza do różnych działań. W przypadku sprawców zabójstw frustracja doprowadza do aktu skrajnej agresji - zabójstwa. Sprawcy zabójstw gorzej niż większość osób radzą sobie ze stanem długotrwałej frustracji. Może mieć ona swoje źródło w problemach małżeńskich jak w tym przypadku, choć także w pracy, relacjach z innymi, problemach finansowych. Gdy inne rozwiązania nie przynoszą w ocenie sprawcy zamierzonego rezultatu dochodzi do zabójstwa. Zawodzą jedyne znane przez taką osobę sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją. Kobiety, które zabijają przeżywają już dużo wcześniej przed dokonaniem zbrodni znacznie podwyższony poziom napięcia emocjonalnego, złość, poczucie krzywdy, zazdrość, niepewność, często stany depresyjne powodują tzw. zawężenie poznawcze i powodują, że odebranie życia sobie i/lub innym wydaje się jedynym rozwiązaniem - podkreśla Justyna Poznańska.



"No to miałeś rodzinę", "Miałeś żonę i dzieci", "Nie masz żadnego dziecka" - pisała do męża





Podczas śledztwa Izabela S. przyznała się do winy. Twierdziła, że z powodu nieobecności męża czuła się samotna i zaniedbywana. Tragicznego dnia, wieczorem kobieta piła piwo i wysyłała SMS-y do męża. Dzieci najpierw oglądały telewizję, a potem poszły spać. Oskarżona nie pamiętała szczegółów morderstwa. Przypomniała sobie jedynie, że siedziała na łóżku trzymając w rękach zakrwawioną Klaudię. W toku śledztwa znaleziono list pożegnalny na papierze toaletowym. Izabela S. napisała go, po czym wzięła z kuchni nóż i zabiła.



"Kochałam swe dzieci i nie wiem, jak mogłam to zrobić" - oznajmiła śledczym.



- Kobieta w trakcie czynu była w stanie intoksykacji, pod wpływem alkoholu, od dłuższego czasu żyła w głębokim poczuciu krzywdy ze strony męża, którego obwiniała o brak obecności w domu i zdrady małżeńskie. To symbiotyczna, niezdrowa relacja z mężczyzną stanowiła dla kobiety subiektywne źródło problemu. Macierzyństwo było drugorzędne. Sprawczyni była osobą bardzo niedojrzałą emocjonalnie, stawiała się w centrum uwagi otoczenia, nie potrafiła odczuwać prawdziwych, głębokich uczuć wyższych, nie odczuwała prawdziwej więzi emocjonalnej z dziećmi, stąd łatwiej jej było wykorzystać dzieci w emocjonalnej, niedojrzałej rozgrywce z mężem - podkreśla psycholog.

Oznaki depresji pojawiły się już w marcu 2012 roku





Izabela S. ujawniła także, że w marcu 2012 roku po jednej z awantur z mężem podcięła sobie żyły na nadgarstkach i trafiła do szpitala. Twierdziła także, że nie mogła sobie poradzić po tym, jak na przyjęciu u znajomych zobaczyła męża przytulającego i całującego inną kobietę. Czuła się zraniona i opuszczona. Stąd depresja.



- W przypadku tego zabójstwa dominują silne emocje, które nagle wybuchają w sprawczyni. Do dokonania zabójstwa dzieci wykorzystuje ona narzędzie, które ma pod ręką, jest to nóż kuchenny. Po dokonaniu czynu od razu zgłasza ten fakt sąsiadom, nie wykonuje działań maskujących, nie podejmuje kroków w kierunku zacieraniu śladów przestępstwa, nie ukrywa ciała córki ani narzędzia służącego do zabójstwa. Wyraża skruchę, choć z powodu silnych emocji i zalegających problemów psychicznych nie jest w stanie zrozumieć motywów swojego działania. Często motywy zbrodni pozostają niezrozumiałą zagadką nie tylko dla śledczych i opinii społecznej, ale także dla samych zabójców - podsumowuje psycholog.



Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim skazał Izabelę S. na 25 lat więzienia.